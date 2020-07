Indians, otro equipo presionado por polémica racial evalúa cambiar su nombre

Associated Press

Cleveland.- Ahora que los Pieles Rojas de Washington de la NFL han retirado su apodo y logotipo después de décadas de objeción y en medio de un movimiento nacional que pide justicia racial, los Indios parecen ser la próxima gran franquicia deportiva que podría asumir una nueva identidad.

Junto con los indios, que recientemente anunciaron que se encuentran en las primeras etapas de evaluar un cambio de nombre por primera vez en 105 años, los Bravos de Atlanta, los Halcones Negros de Chicago y los Jefes del Kansas City están entre los que enfrentan una reacción violenta junto con el potencial de patrocinadores que obtienen su apoyo financiero.

Para algunos, ha llegado el momento de cambios generalizados en los apodos, mascotas y símbolos deportivos a medida que el país reconoce su legado de racismo.

"Entiendo que las personas no están dispuestas a cambiar tan rápido, o esperan que este momento pase. No pasará", dijo la activista Frances Danger, quien es nativa americana. "Y ahora que hemos obtenido lo que necesitábamos del lado de los Pieles Rojas, vamos a comenzar a trabajar en el resto de ellos. No vamos a ceder".

El lunes, Washington anunció que abandonaría un apodo que había estado vigente desde 1933 y que se había convertido en una cicatriz vergonzosa para la franquicia de la NFL. El equipo cedió ante la presión financiera de los patrocinadores, incluidos FedEx, el gigante de los envíos y el titular de los derechos de nombre del estadio de los equipos, así como otros grupos.

El gerente de los Indios, Terry Francona, reconoció tener "emociones encontradas" sobre la situación de los Pieles Rojas. Aunque sabe que la situación de Cleveland es diferente de la de Washington en varios frentes.

Primero, los Indios no sienten la presión de ningún patrocinador corporativo. Al menos no públicamente. Los Indios no han prometido cambiar su apodo. Pero sería difícil imaginarlos pasando por una evaluación detallada y decidiendo quedarse con un apodo que los grupos de nativos americanos han condenado durante años como degradantes y racistas.

Cleveland mostró su disposición a cambiar de marca cuando sacó del mercado el muy debatido logotipo del Jefe Wahoo de las camisetas y gorras del juego. Si bien la caricatura con dientes y cara roja sigue siendo una presencia en algunas mercancías del equipo, su estado reducido y su eliminación del diamante y la señalización alrededor del campo fueron aplaudidos como un paso positivo.