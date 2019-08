Incursiona Ceproffa en Tercera División

El Centro de Proyección y Formación de Futbol Asociación comenzará una nueva etapa al integrarse como nueva franquicia de Tercera División, bajo el nombre de FC Ceproffa y se sumará a la lista de equipos de Ciudad Juárez en este circuito.

Un proyecto que comenzó a tomar forma hace tres años se ha convertido en una realidad, incluso, de acuerdo con Javier García, dueño del equipo, se cumplió uno de los objetivos en muy poco tiempo.

“Empezamos con el proyecto jugando, jugando. Nos pusimos unos objetivos, pero Tercera División no estaba todavía en los planes, se dio por invitación y le dimos; era un objetivo para cinco años”, declaró el presidente del conjunto.

La escuadra local estará bajo la dirección técnica de Alejandro Márquez, Dagoberto Sáenz y Víctor Silva serán los auxiliares.

Jesús Alvídrez fungirá como preparador físico, Jorge Muñíz, será el entrenador de porteros y el médico José Ángel Valles, quien desempeñó este rol en Cobras de Ciudad Juárez, en Primera División, así como en Juárez Tigres y en Cobras, en el Ascenso MX.

El plantel se conformó a través de una serie de visorías, a las que acudieron aproximadamente 220 jugadores.

Finalmente se conformó un plantel de 35 jugadores aún en proceso de registro.

García aseguró que abordarán esta nueva etapa con mucha responsabilidad y seriedad, a pesar de lograr un objetivo en poco tiempo.

“Queremos darle mucha seriedad, que los chavos se vean como profesionales y darles el trato como profesionales”, comentó el propietario del cuadro.

“Que nos conozcan y comenzar una conexión con la afición. A lo mejor es un sueño, que la gente venga a ver al equipo, hacerlo de Juárez”, expresó. “Tercera División no tiene gente. Soles en aquellos años llenaba el 20 de Noviembre, ¿por qué ya no? Eso es lo que queremos lograr”, agregó García.