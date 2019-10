Incómoda victoria

Roma— Lionel Messi abrió el marcador en los primeros compases y propició un autogol para que el Barcelona se llevara el miércoles una sufrida victoria 2-1 de visita ante el Slavia Praga, con lo cual quedó como líder de su grupo en la Liga de Campeones.

El segundo triunfo seguido de los azulgranas en esta edición de la Champions no fue de cómodo trámite. Aparte de Messi, el conjunto catalán se salvaguardó con una buena dosis de suerte y las intervenciones de su arquero Marc-André Ter Stegen frente a un rival que hasta el último minuto ofreció batalla.

Barcelona no pudo tener un mejor inicio cuando Messi culminó en gol una rápida maniobra que el propio '10' azulgrana gestó. Después de una mala salida de los anfitriones checos, Messi se combinó con Arthur. El volante brasileño le devolvió el balón al astro argentino dentro del área y Messi definió con la zurda.

Todo presagiaba una noche calmada para el campeón de España hasta que el zaguero Jan Boril igualó a los 50. Pero el Barcelona no tardó en restablecer la ventaja en una jugada de pelota quieta.

Messi cobró un tiro libre a los 57 minutos que direccionó hacia el segundo palo, donde el disparo de su compañero Luis Suárez fue desviado al fondo de la red por Peter Olayinka, el delantero nigeriano del Slavia.

Los últimos minutos ofrecieron la imagen de un Barcelona encerrado en el fondo para defender un triunfo que le dejó con siete puntos en tres partidos.

El Inter de Milán y Borussia Dortmund persiguen a los catalanes, tres puntos detrás, en una llave en la que tres equipos de fuste se pelean dos plazas.

Con otro gol de Lautaro Martínez, el Inter doblegó 2-0 al Dortmund en Milán. El argentino adelantó a los locales a los 22 minutos con su quinto gol en sus últimos cuatro partidos con los Nerazzurri.

Martínez pudo aumentar a los 82, pero su cobro de penal fue repelido por Roman Bürki.

Cuando Dortmund apretaba por el empate, el Inter aprovechó los espacios que su rival dejó abiertos atrás y sentenció con el tanto de Antonio Candreva a un minuto del final.



LIVERPOOL GANA DE VISITA

Alex Oxlade-Chamberlain aprovechó que le dieron la titularidad y firmó un doblete para que el campeón reinante Liverpool vapulease 4-1 al Gent belga. Los Reds, cuyos otros goles fueron obra de Sadio Mané y Mohamed Salah, pusieron fin a una racha de cuatro encuentros seguidos sin ganar fuera de casa en la fase de grupos.

El equipo de Jürgen Klopp perdió sus tres partidos de visita en la pasada edición, y sucumbió ante Napoli en la primera fecha de la nueva campaña.

Con seis puntos en tres partidos, Liverpool quedó segundo en el Grupo E una unidad detrás del Napoli, que venció 3-2 a Salzburgo.



CHELSEA FULMINA AL AJAX

EN LA AGONÍA

Michy Batshuayi anotó en la recta final para darle a Chelsea la victoria por 1-0 en su visita al Ajax y puso al rojo vivo el Grupo H.

El delantero belga definió frente al marco con un disparo que pegó primero en el travesaño a los 86 minutos, 15 después de ingresar por Tammy Abraham. Otra de las variantes del técnico Frank Lampard, Christian Pulisic, aportó la asistencia.

Chelsea alcanzó al Ajax en la cima del grupo, ambos con seis puntos en tres cotejos. El Valencia marcha tercero con cuatro unidades, luego de igualar 1-1 de visita ante el Lille.



LEIPZIG ES LÍDER

Leipzig remontó el marcador para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar, imponiéndose en casa 2-1 ante el Zénit de San Petersbugo.

Marcel Sabitzer rubricó un gol y asistió en el otro para el club alemán, líder del Grupo G con seis puntos. Lyon dejó escapar la oportunidad de quedar en la cima, pero perdió 2-1 en su visita a Benfica. Zénit y Lyon comparten el segundo lugar con cuatro puntos, uno más que los portugueses.

