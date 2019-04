Incansable formador de talentos

Con más de 40 años de experiencia en el futbol profesional, Jorge Gánem Téllez-Girón se mantiene vigente en el trabajo con niños y jóvenes que quieren debutar en el máximo nivel del balompié mexicano.

Luis Montes, el futbolista juarense que actualmente milita en el Club León, es el mayor referente de la labor que por más de cuatro décadas ha realizado Gánem en el estado de Chihuahua, particularmente en esta ciudad, y en Pachuca, Hidalgo.

“Hay personas que me preguntan que si fui yo el que descubrió a Luis Montes y yo les contestó que no, más bien él me descubrió a mí”, comentó el director de la Academia Cecaf.

Originario de la ciudad de Chihuahua, Gánem reconoció que a partir del talento puede haber otro ‘Luis Montes’ aquí en Juárez o en el estado, el problema estriba en el desarrollo y continuidad de ese mismo talento.

“Aquí en nuestro estado no hay futbol profesional en edades tempranas y lógicamente se han perdido muchos jugadores, muchas veces porque los papás no tienen los recursos para apoyarlo y llevarlo a un club o la posibilidad de conocer a alguien que sepa de todo esto y pueda ayudar a esa familia, porque finalmente cuando se nace con un talento pues es un pecado desperdiciarlo, no sólo en el futbol, sino en cualquier otra área”, dijo.

Para Gánem el tema es estar en la ciudad correcta con el medio correcto para poder llevar a cabo un proceso de desarrollo de ese talento y llegar hasta donde se permita.

“Ahorita lo que estamos trabajando en la academia es precisamente eso, conocer a ese talento para poderlo ayudar como a Luis Montes. Me gustaría poder ayudar a más jugadores que tengan ese talento para incorporarlos a los clubes donde uno tiene la relación y la posibilidad de ayudarlos cuando ya se quedan, que es cuando más se necesita apoyo”, señaló.