Impulsa Hyde a Texanos

Houston.- Después que Lamar Miller salió del campo debido a una lesión en la rodilla durante la pretemporada, que dio por terminada su campaña, los Texanos de Houston necesitaban a alguien que pudiera hacerse cargo de inmediato del juego terrestre.

Carlos Hyde ha llenado esa vacante en los dos primeros partidos, a pesar de estar en el equipo desde hace dos semanas después de una negociación con Kansas City que se llevó a cabo el 31 de agosto.

El domingo, Hyde corrió para 90 yardas para ayudar a Houston a ganar por marcador de 13-12 a los Jaguares.

Esa actuación ocurrió después que haber logrado 83 yardas de acarreos en el partido inaugural.

“Me siento hambriento de triunfo. Salí a cumplir una misión. Tengo una espina clavada al llegar a este año. Así que me siento alocado y eso me ha redituado”, dijo.

Él es uno de los dos corredores que los Texanos adquirieron en las negociaciones de agosto después que firmaron a Duke Johnson de Cleveland al inicio del mes después del despido de D’Onta Foreman.

Johnson agregó 31 yardas de acarreos el domingo después de correr 57 yardas en contra de los Santos.

“Hyde corre bien, es un jugador inteligente”, dijo el entrenador Bill O’Brien.

“Aprendió a jugar en la ofensiva y también el papel que ocupa en ella. Queremos seguir avanzando con él y Duke. Ambos han hecho un buen trabajo”.

Hyde está emocionado de contribuir con Houston y cree que podría hacerlo más una vez que se sienta más cómodo en la ofensiva.

“Aún estoy aprendiendo la ofensiva, aunque definitivamente trataré de lograrlo”, dijo.

“Cada semana tengo que seguir mejorando. Aunque definitivamente, siento que estoy agarrando el ritmo, especialmente después de este partido. Las cosas están empezando a ser un poco más fáciles para mí”.



Lo que está funcionando

Fue un día en que Deshaun Watson no pudo completar muchos pases, sin embargo, el juego terrestre mantuvo a flote la ofensiva.

Los Texanos terminaron con 126 yardas de acarreo en contra de Jacksonville después de correr 180 yardas la semana pasada.

Houston debería ser más fuerte en esa área, ya que Hyde y Johnson tienen más tiempo para trabajar sobre esas cosas durante la práctica.



En dónde necesitan ayuda

Houston encontró una manera de proteger mejor a Watson después que fue capturado en 10 ocasiones en los dos primeros partidos.

Los Texanos adquirieron en una negociación al tacle izquierdo Laremy Tunsil el 31 de agosto para mejorar su línea después que Watson fue capturado en 62 ocasiones durante la temporada pasada, lo cual fue un número alto en la NFL, aunque hasta ahora, su presencia no ha logrado que Watson reciba menos golpes.



Lo que más tienen

El apoyador externo Whitney Mercilus lleva dos tacleadas, dos capturas, dos golpes al mariscal y ha forzado dos balones sueltos en contra de Jacksonville.

Su segundo balón forzado fue el domingo, el cual fue recuperado por J.J. Watt, logrando la única anotación de Houston.

Éste es el segundo partido consecutivo importante para este veterano que lleva ocho años como profesional después que logró cinco tackleadas, incluyendo una en la que perdieron yardas, una captura, un golpe al mariscal y una intercepción en contra de Nueva Orleans.



Lo que menos tienen

El tacle derecho Seantrel Henderson. Este jugador que lleva seis años como profesional fue titular durante el partido inaugural pero fue enviado a la banca este domingo y reemplazado por Roderick Johnson.

Se esperaba que Henderson impulsara la línea a su regreso en esta temporada después de recuperarse de una lesión en el tobillo que dio por terminada su temporada en el partido inaugural de Houston de la temporada pasada.

En lugar de eso, O’Brien ya vio suficiente de él después de tan sólo un partido y decidió utilizar a Johnson, quien apareció en un partido del año pasado después de haber sido contratado para el equipo de práctica de Houston.



Lesionado

Tunsil abandonó brevemente el partido en la segunda mitad después de torcerse el tobillo, aunque logró regresar y terminar y podría estar bien para la próxima semana.



Número clave

El 15 –los Texanos han tenido por lo menos una sola pérdida de la posesión del balón en 15 partidos seguidos, siendo la racha activa más larga en la NFL.



Los siguientes pasos

El bloqueo de acarreos de Houston ha sido bueno en sus dos primeros partidos, el equipo ha promediado 153 yardas, aunque la protección de pases necesita mejorar.

Es necesario que Tunsil se aclimate más a trabajar con sus nuevos compañeros de equipo.

“Laremy es un gran jugador y ha aprendido muy bien”, dijo O’Brien.

“Se le han acumulado muchas cosas desde que salió de Miami. Creo que es cuestión de que se acostumbre a jugar y al ritmo con el que jugamos y todas esas cosas diferentes. Laremy es una gran adición para nuestro equipo”.