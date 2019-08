Impresiona Meyers en paliza de Patriotas

Detroit.- Jakobi Meyers atrapó dos pases para anotación en un impresionante debut que tuvo en la pretemporada, logrando que los Patriotas de Nueva Inglaterra apalearan a los Leones de Detroit por marcador de 31-3 anoche.

Tom Brady y Matthew Stafford no jugaron, muchos de los jugadores clave sólo fueron espectadores, sin embargo, Meyers representó bien a Nueva Inglaterra.

El novato, que no participó en el Draft, atrapó pases para anotación de Brian Hoyer y Jarrett Stidham en el segundo período.

Terminó con seis atrapadas para 69 yardas.

Julian Edelman, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, quien está lesionado del dedo pulgar, estuvo en la banca de los Patriotas, mientras que Phillip Dorsett es el otro receptor.

Al parecer, Meyers ha estado aprovechando esa oportunidad hasta ahora.

Jermaine Kearse, el receptor de los Leones, fue sacado del campo en una camilla al lesionarse al inicio del primer período, ése fue el inicio de una pésima noche para Detroit.

Los Leones no cruzaron la mitad del campo hasta la última mitad del cuarto período, cuando finalmente lograron un gol de campo.

Los Patriotas capturaron a los mariscales de Detroit en nueve ocasiones.

Los Leones terminaron el tercer período con tan sólo 41 yardas –y pases de menos 11.

Hoyer completó 12 de 14 pases para 147 yardas y dos anotaciones.

Su lanzamiento de 14 yardas hacia Maurice Harris puso el marcador en 7-0 en el primer período.

Luego, Meyers atrapó un pase para anotación de 3 yardas de Hoyer uno de 5 yardas de Stidham.



Suspenden a jugador de Vaqueros por sustancia ilícita

Oxnard, California.- El defensive end Robert Quinn, de los Vaqueros de Dallas, fue suspendido para los primeros dos partidos de la temporada regular por quebrantar el reglamento de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento.

Quinn fue adquirido en un canje con Miami tras el final de la pasada temporada. La Liga informó ayer que el veterano de nueve campañas podrá participar en los entrenamientos y partidos de la pretemporada, pero quedó fuera de la temporada regular después de sufrir una fractura de mano izquierda en una sesión de entrenamiento.