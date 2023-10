Jaime Miranda, de León, Guanajuato, y Claudia Peretti, de Italia, se convirtieron en los ganadores absolutos de los 100 kilómetros de la prueba Chupacabras 2023, varonil y femenil, respectivamente, que se corrió este sábado en la Sierra de Juárez, con salida y meta en la Plaza de la Mexicanidad. Ambos corrieron por primera vez en esta competencia.

En los 50 kilómetros, los ganadores fueron el local Julio César Ibarra y la parralense Alexa Pérez Rodríguez.

Miranda, de 28 años de edad, terminó la extenuante competencia en 3 horas 50 minutos y 29 segundos, seguido en la segunda posición por el italiano Andrea Righettini con 3:51:26 y en tercero llegó Rafael Escárcega Salazar con 3:52:45.

Peretti requirió de 4:37:25 para completar los 100K, dejando el segundo sitio para Mariana Torres con 4:42:40 y el tercero para Patricia Dolomi Vázquez con 4:48:07.

De 14 años de edad, Julio César Ibarra defendió con éxito el triunfo que logró el año pasado en los 50K al ganar en esta ocasión con un tiempo de 2:06:43. El segundo puesto fue para Héctor Reynoso con 2:10:36 y el tercero para José Romero con 2:13:31.

En femenil, Alexa Pérez cruzó la meta en 2:09:06, seguida por Andrea Reyes con 2:11:36 y la triatleta Dina García con 2:11:41.

“Muy dura desde el inicio, la verdad me ganó un poquito la emoción y quise hacer una locura al principio, detalles técnicos, tuve que esperar, pero tenía que arriesgar todo, es una carrera muy importante y es la primera vez que estoy aquí”, declaró Miranda momentos después de cruzar la meta.

“Ahora soy muy feliz por esta carrera. Fue muy muy dura, también muy caliente y con un poco de viento, pero bien”, dijo por su parte Peretti. “La pista es muy muy bonita, yo no pensaba que podía ser así, a mí me gustan mucho los singles y aquí hay muchos”.

Julio César dijo estar contento con su logro y sobre todo por haberlo hecho de nuevo este año, en el que consideró que la clave para su triunfo fue haberse fugado desde las vías, pues desde ahí no volvió a mirar hacia atrás.

–¿Para cuándo darás el brinco a los 100 kilómetros?

“Yo creo que el próximo año ya, si Dios quiere el próximo año los 100 kilómetros”.

Alexa, de 14 años, corrió por primera vez los 50K y regresará a Parral con el primer lugar en la bolsa.

“Bien, estuvo muy divertida la carrera, me gusta mucho. He estado preparándome y he estado compitiendo y sí me sentía preparada para venir y sacar un buen lugar”, dijo la ciclista oriunda de ‘la capital del mundo’.

Chupacabras 100K 2023

Ganadores 100 km

Varonil

Nombre Tiempo

1 Jaime Miranda 3:50:29

2 Andrea Righettini 3:51:26

3 Rafael Escárcega Salazar 3:52:45

Femenil

Nombre Tiempo

1 Claudia Peretti 4:37:25

2 Mariana Torres 4:42:40

3 Patricia Dolomi Vázquez 4:48:07

Ganadores 50 km

Varonil

Nombre Tiempo

1 Julio César Ibarra Luna 2:06:43

2 Héctor Reynoso 2:10:36

3 José Annyel Romero Lozoya 2:13:31

Femenil

Nombre Tiempo

1 Alexa Pérez Rodríguez 2:09:06

2 Andrea Reyes Rodríguez 2:11:36

3 Dina García Ramírez 2:11:41