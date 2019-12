Impiden a Fidel Kuri participar en Asamblea de Dueños

Toluca.- La Liga BBVA MX le impidió a Fidel Kuri, propietario del Veracruz, el acceso a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde se está llevando a cabo la Asamblea Ordinaria en la que se analizará la posible desafiliación de los Tiburones Rojos.

Un representante legal de la Liga esperó al directivo en la entrada para informarle que no podía ingresar, con base en el Artículo 8 del Reglamento Interno, el cual señala que sólo podrán asistir a las Asambleas los representantes de los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos.

Al respecto, Kuri aseguró que fue convocado a la reunión y que desconoce las razones por las que no le permitieron pasar.

"Vino una persona que no tuve el gusto de conocerlo, sin identificarse, sería bueno que me dieran un escrito y que me dijeran quién es. Pobre hombre, venía hasta nervioso, no sé que le pase, no supo ni qué decir", mencionó Kuri.

"Aquí hay daños y perjuicios, me están cometiendo muchos daños, no nada más de ahorita, de mucho tiempo atrás. A nadie le gusta que le quiten sus cosas y además el equipo de los veracruzanos no voy a dejar que lo desciendan".

Tras casi una hora de espera, el dueño de los Tiburones decidió retirarse y aseguró que violaron sus derechos.

"No rectificaron, pues ya me tengo que retirar. Yo haré lo que tenga que hacer, que ellos hagan su trabajo, violaron mis derechos, siguen violando los estatutos internos de la Federación, los reglamentos, como ha sido siempre", dijo.