Imparten cátedra

Ocho atletas fronterizos de la academia Charza Wushu fueron seleccionados para representar a México en el Campeonato Panamericano 2024 de dicha disciplina que se llevará a cabo en Santa Clara, California, del 30 de agosto al 2 de septiembre, informó el director de la academia, Christian Valenzuela.

“Todos los años los muchachos pasan todos los filtros, desde el municipal que fue en diciembre del año pasado, luego el estatal en febrero y el nacional que fue en Oaxtepec, Morelos, en marzo”, señaló Valenzuela.

El director de Charza Wushu añadió que hace unas semanas la Federación Mexicana de Wushu dio a conocer la lista de los seleccionados y lo sorprendieron al elegir a ocho alumnos de su academia, que al mismo tiempo fueron los únicos seleccionados del estado de Chihuahua en wushu contemporáneo.

Samuel Montalvo, Raúl Rubio, Dylan Cázares, Karen Pastrana Nahas, Aarón Pastrana, Isis Chávez, Mateo Moreno y Apolo Zuany, son los atletas que a finales de agosto viajarán a tierras californianas.

Con cuatro años en la práctica del wushu y 11 de edad, Paul Moreno dijo sentirse nervioso porque vivirá su primer Panamericano.

“Estoy practicando mi forma mucho para quedar por lo menos en Top 10”, dijo Paul, quien competirá en manos libres.

Ya con experiencia en torneos internacionales, Dylan Cázares se siente emocionado de ir a California, además de que ahora tendrá más tiempo para prepararse.

“Yo creo que sí es importante tener esa experiencia previa porque ya sabes cómo van a ser las cosas, cómo tienes que prepararte, cómo están los nervios al momento de la competencia”, dijo Dylan, de 16 años de edad.

También de 16 años, Karen Pastrana es otra de las atletas con experiencia en competencias internacionales, misma que buscará poner en práctica en California.

“Me parece algo increíble que me hayan podido volver a seleccionar a este torneo porque anteriormente participé en un Panamericano en Brasilia, Brasil, en el 2022 en el que gané tercer lugar en el ámbito de arma corta, en sable. Entonces es como volver a pasar por todas estas emociones por la cuales ya pasé y volver a ver a todos mis amigos que se han formado gracias al wushu”, compartió Karen.

“Me siento emocionada y a la vez algo nerviosa porque al ser la primera vez realmente no sé qué va a pasar y no sé qué es realmente a lo que voy, pero me siento emocionada de poder ver a las personas nuevas para inspirarme sobre ellas y ver qué puedo mejorar”, señaló por su parte Isis Chávez, de 16 años.

“Va a ser mi primer Panamericano y espero que me vaya bien”, comentó Apolo Zuany, quien ya tiene siete años en el wushu y dedica bastante tiempo a los entrenamientos porque quiere ganar una medalla en el Panamericano.

Aarón Pastrana, de los veteranos del equipo a los 20 años de edad, regresó al wushu después de haber tomado un año sabático por razones personales.

“Ya una vez teniendo esta experiencia, porque fui al Mundial pasado, pero como espectador, tengo este sentimiento como atleta y como espectador. Entonces estoy entrando con esta nueva perspectiva para este nuevo Panamericano, voy a prepararme más con este tiempo que tengo, serán cuatro meses de dedicación extrema para demostrar que no tomé el año sabático nomás porque sí”, dijo Aarón.

Conózcalos

Nombre: Samuel Montalvo

Fecha de nac.: 7 de enero de 1987

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 37 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 65 kg

Nombre: Raúl Rubio

Fecha de nac.: 30 de marzo de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 72 kg

Nombre: Aarón Pastrana

Fecha de nac.: 15 de octubre de 2003

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 20 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 75 kg

Nombre: Dylan Alejandro Cázares

Fecha de nac.: 29 de abril de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 16 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 55 kg

Nombre: Karen Alexi Pastrana Nahas

Fecha de nac.: 23 de enero de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 16 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 65 kg

Nombre: Paul Mateo Moreno Carpio

Fecha de nac.: 18 de octubre de 2012

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.40 m

Peso: 45 kg

Isis Danaé Chávez de la Rosa

Fecha de nac.: 8 de marzo de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 16 años

Estatura: 1.55 m

Peso: 45 kg

Nombre: Apolo Altair Zuany-Nahas

Fecha de nac.: 6 de julio de 2012

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 52 kg