Impacta Vila

Con sus 2.10 metros de estatura es muy difícil que pase desapercibido, incluso al lado de otros jugadores de basquetbol de gran altura, pero además el hecho de ser el único europeo en el equipo de UTEP hace que también acapare los reflectores y que haya sido uno de los más buscados ayer por la prensa deportiva al término del entrenamiento vespertino de los Mineros.

De 21 años y originario de Girona, España, el alero Eric Vila, de 2.10 metros y 100 kilogramos, es uno de los nuevos elementos en el equipo que dirige el entrenador Rodney Terry, de cara a la temporada 2019-20 del basquetbol colegial de los Estados Unidos.

Vila llega a los Mineros procedente del Northwest Florida State College.

-¿Cómo es que llegas a Estados Unidos?

“Bueno, estuve en España jugando para el Barcelona, estuvimos ahí, tuvimos mucho éxito con las plantillas inferiores y nada, sólo quería venir aquí a Estados Unidos, sé que el ambiente del baloncesto es increíble, por eso quise venir aquí a disfrutar de esta experiencia, al mismo tiempo tener educación, mis estudios, que para mí era importante”, dijo.

-¿Cuánto tiempo tienes ya en este país?

“Llevo tres años aquí ya”.

-¿Cómo te has sentido en Estados Unidos?

“Bien, es diferente sin duda de España, pero, bien, la verdad es que jugando baloncesto es como un idioma universal, así que ningún problema, la vida me gusta mucho aquí en Estados Unidos, me siento muy adaptado, pero bien, ha estado muy bien”, expresó.

-¿Cómo ha sido tu llegada a El Paso?

“¡Oh, ha sido fantástico! Me encanta que haya gente que habla español, era una cosa que echaba de menos, hablar español, veo que voy al supermercado y la gente habla español, en todos sitios, así que ha sido increíble, la verdad es que mi madre y mi familia estuvieron aquí también y ha sido genial, me siento como en casa al poder hablar español”, externó.

-¿Cuánto tiempo tienes ya en la ciudad?

“Como cinco meses”.

-¿Qué te ha parecido?

“La comida genial, el clima como en casa, o sea que perfecto, al momento muy bien. Echo de menos la playa de Barcelona, pero el resto perfecto, la comida genial, la comida mexicana, así que de momento muy bien”.

-En lo deportivo, ¿cómo ves a los Mineros?

“Bien, yo creo que vamos a tener buen equipo, estamos trabajando sin duda muy duro para ello, tenemos mucho talento, vamos a jugar un estilo de baloncesto muy divertido, que la gente se la va a pasar bien en nuestros partidos y nada, de momento estamos entrenando muy duro para llegar todos juntos, pero bien, estamos muy bien”.

-¿Qué debe esperar la afición de Eric Vila sobre la duela?

“De Eric, mucha energía, un jugador grande, que puede tirar de fuera, con buen basquetbol IQ, que pasa bien, un estilo europeo, la verdad, sólo quiero ayudar a este equipo a ganar, a ser un ejemplo y trabajar duro para ayudar a mi equipo”, concluyó.