Ilusionan Bravos… y el Tri a Marco Fabián

Marco Tapia / El Diario

Desde que apareció con Bravos en el juego de la jornada 6 en contra de León, aquí en casa, el futbolista originario de Guadalajara Marco Fabián de la Mora no ha soltado la titularidad en el Torneo Guard1anes 2020.

El jugador de 31 años se ha adaptado muy bien pese a que no estuvo con el grupo en la pretemporada.

Por lo pronto se encuentra ilusionado con el proyecto juarense, sea cual sea la posición que le toque jugar.

“Ha sido una adaptación acelerada porque llegué en la quinta jornada y ha sido rápida mi adaptación, no tuve el tiempo o la pretemporada indicada que se necesita de base para iniciar el torneo, pero no ha sido pretexto para poder estar ahí independientemente de lo que yo venía trabajando personalmente. Me he adaptado en cuanto al conocimiento del equipo y de la forma de trabajar de Gabriel (Caballero), de la dinámica e intensidad con la que se juega acá, voy bien, estoy en un proceso bueno”, comentó Marco Fabián.

Tras cinco partidos como titular en el conjunto de los Bravos, el exjugador de las Chivas señaló que va de a poco consiguiendo su mejor forma física.

“Yo lo que quería era estar bien físicamente, cada vez estoy mejor y me han servido bastante estos partidos con el equipo, cada vez mejor y sé que están llegando las victorias, y estamos para muchas cosas más. Me ilusiona este equipo y estoy contento y agradecido por la bienvenida en general, directiva, cuerpo técnico y compañeros”, dijo.

El mediocampista de FC Juárez está consciente de que con buenas actuaciones en el campo de juego puede llegar una convocatoria de Gerardo Martino, por lo que está mentalizado en volver también a la Selección Mexicana y ser parte de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Respecto a regresar a la selección, siempre lo he dicho, es algo que siempre ha estado en mi cabeza, pero eso lo voy a hablar en la cancha, ya que en la cancha es donde uno se gana el lugar, tengo muy buena relación con todos, con el Tata, con Gerardo (Torrado), con todos los que ahí están, obviamente tengo comunicación con ellos. Respecto a la siguiente convocatoria no tengo la menor idea de quién irá, pero siempre voy a estar ahí disponible como cualquier otro jugador”, aseveró.

El último encuentro que Marco Fabián disputó con la camiseta de la Selección Mexicana fue el 10 de septiembre del 2019, ante la Selección Argentina, en un encuentro amistoso que finalizó con una goleada 4-0 a favor de la albiceleste.

“Siempre lo dije, van a conocer a un nuevo Marco y la gente se va dando cuenta de ello, ya no soy ese chico que se fue de acá, he aprendido muchas cosas y lo quiero trasladar al equipo. Vengo acá para hacer historia con Juárez, en esta ciudad y gran proyecto. Pienso en la institución antes que en lo personal”, expresó.

Conózcalo…

Nombre: Marco Fabián de la Mora

Fecha de nac.: 21 de julio 1989

Lugar de nac.: Guadalajara

Edad: 31 años

Estatura: 1.70 metros

Peso: 64 kilogramos

Torneo Guard1anes 2020:

5 partidos jugados

5 juegos de titular

410 minutos en cancha

0 goles

1 tarjeta amarilla