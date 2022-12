Ignoró Mbappé burlas y felicitó a Messi por título en Qatar

París.— El delantero francés Kylian Mbappé dijo que no pierde el tiempo con cosas triviales como las celebraciones de Argentina y felicitó a Lionel Messi tras la Final de Qatar 2022.

"Hablé con Messi después del partido, lo felicité. Era importante para él, para mí también, pero perdí y hay que mostrar madurez para felicitar", contó el atacante del PSG.

Argentina venció en penales a Francia en el juego por el título del mundo, y jugadores de la albiceleste, en especial el portero Emiliano Martínez, se burlaron de Mbappé.

"¿Los festejos? No es mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales".

El jugador también aceptó que no digerirá la derrota.

Por su parte, el entrenador Christophe Galtier contó previo al juego ante Estrasburgo, partidó que marcó el regreso de la Ligue 1 tras el Mundial y que ganaron con gol de Mbappé, dijo no hubo falta de respeto de Messi al galo.

"Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa", mencionó.

Agregó que esperan a Messi de vuelta en París el 2 ó 3 de enero.