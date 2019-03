Hunt, a la ‘congeladora’

Cleveland—La NFL suspendió al corredor de los Cafés Kareem Hunt por ocho partidos luego que un video le mostró propinándole una patada a una mujer en el pasillo de un hotel y verse involucrado en una pelea en un centro turístico.

La Liga informó el viernes que Hunt quebrantó el reglamento de conducta personal por “altercados físicos en su residencia en Cleveland en febrero pasado y en un hotel en Ohio en junio pasado”.

Hunt no podrá jugar hasta noviembre como parte de la sanción.

El acarreador de 23 años, quien rápidamente se convirtió en una de las figuras de los Jefes de Kansas City antes que su conducta obligara al equipo a darle de baja en una temporada con aspiraciones de alcanzar el Super Bowl, no cobrará salario durante la suspensión.

Podrá entrenarse y actuar en los partidos de pretemporada de Cleveland. Hunt no apelará el castigo que ha recibido tras una investigación del incidente en el hotel y la pelea en junio en la isla de Put-In-Bay en Ohio.

“Quiero disculparme por mis acciones el año pasado”, dijo Hunt en una declaración escrita difundida por los Brown.

“Sé que mi comportamiento afectó a mucha gente, y reitero mis disculpas a ellos. Respeto la decisión de la Liga sobre el castigo, y valoro el encuentro que tuve con el comisionado (Roger) Goodell la semana pasada. Estoy agradecido por el tiempo que he tenido con los Cafés durante el último mes, y agradecido con toda la gente en la organización que me ha abierto las puertas”.

La NFL completó recientemente una investigación que tomó en cuenta expedientes de la policía, grabaciones de video y mensajes electrónicos y entrevistas con testigos y Hunt.

El corredor fue dado de baja por los Jefes la pasada temporada al difundirse el video en el que aparece empujando a una mujer en el pasillo de un hotel. Las imágenes causaron indignación y obligaron a los Jefes a romper vínculos con uno de sus mejores jugadores.

Los Cafés ficharon a Hunt en febrero y afirmaron que el jugador estaba arrepentido.

En meses recientes Hunt ha recibido terapia y le aseguró a Goodell que “acepta la responsabilidad por su conducta y el castigo impuesto”, dijo la Liga.