Humillados

Indianapolis, Indiana.- Bojan Bogdanovic anotó 24 puntos y los Pacers de Indiana empataron la marca de la NBA de 19 triples en su victoria de anoche por 136-94 sobre los Lakers de Los Angeles, el peor revés sufrido por LeBron James en su carrera.

Otros equipos en los que James jugó habían perdido antes por 36 puntos en dos ocasiones.

Myles Turner consiguió 22 unidades, Thaddeus Young terminó con 12 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias, y los Pacers consiguieron su tercera victoria consecutiva.

James logró 18 puntos, nueve tableros y siete asistencias en su segundo partido desde que regresó a las canchas tras la lesión que sufrió en una ingle el Día de la Navidad. No jugó el último cuarto.

JaVale McGee consiguió 16 puntos para los Lakers, que suman dos descalabros al hilo y seis en sus últimos ocho encuentros. Esta ocasión, los Lakers fueron dominados totalmente.



Clippers 117, Hornets 115

Charlotte, Carolina del Norte.- Tobias Harris anotó 34 puntos, incluida la canasta del triunfo a 4.3 segundos del final, y los Clippers de Los Angeles remontaron una desventaja de 20 unidades para imponerse 117-115 a los Hornets de Charlotte.

Charlotte tuvo la oportunidad de empatar o irse arriba en su última posesión, pero Marvin Williams falló su intento de tres puntos porque su lanzamiento se quedó corto y sonó la chicharra.

Lou Williams consiguió 31 puntos para los Clippers, Montrezl Harrell 16 y Patrick Beverley 15. Los Angeles disputaron su tercer partido a domicilio en cuatro días.

Kemba Walker logró 32 tantos y Jeremy Lamb 22 para los Hornets. Marvin Williams terminó con 13 unidades y Malik Monk con 12. Por segunda ocasión Charlotte pierde un partido en el que iban 20 puntos arriba en el marcador.



Celtics 103, Cavaliers 96

Cleveland.- Jayson Tatum anotó 25 puntos, Gordon Hayward 18 y los Celtics de Boston vencieron 103-96 a los Cavaliers de Cleveland en su quinta victoria consecutiva pese a no contar con el perimetral Kyrie Irving.

Debido a un esguince en el lado izquierdo de la cadera, Irving, que ha participado en el Juego de Estrellas, no enfrentó a su exequipo, pero los Celtics compensaron esa ausencia con 17 puntos de Marcus Smart y 13 de Jaylen Brown además de contener los embates de los Cavaliers, que pasan una temporada pésima.

Rookie Collin Sexton consiguió 27 tantos pero se fue en blanco en el último cuarto con los Cavs, que acumulan foja de 3-20 desde el 19 de diciembre. Alec Burks, de quien se dice podría ser transferido, logró 21 puntos para Cleveland. Larry Nance Jr. terminó con 11 unidades y 12 rebotes.

A pesar de su mala racha, los Cavaliers dieron pelea y se acercaron a 94-91 con una canasta de salto y un triple de Smart, tras un disparo fallido de Sexton. Burks consiguió una clavada impresionante y tres puntos para poner el marcador 101-96, pero Tatum bloqueó un lanzamiento a Ante Zizic y Tatum acertó un par de tiros libres a 1:35 del final.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, dijo que Irving, que tiene promedio de 23.8 puntos por partido, el más alto del equipo, podría regresar mañana cuando Boston reciba a LeBron james y los Lakers de Los Angeles, horas después de vencer el plazo de transferencias de la NBA.



Pistones 105, Knicks 92

Nueva York.- Blake Griffin anotó 29 puntos, Andre Drummond terminó con 17 unidades y 16 tableros, y los Pistones de Detroit ganaron 105-92 a los Knicks de Nueva York, que sufrieron su 14ta derrota consecutiva.

Reggie Bullock y Reggie Jackson aportaron 19 tantos cada uno para los Pistones.

Dennis Smith Jr. logró 25 puntos en su segundo partido con Nueva York, al que rompieron la marca del equipo de 15 victorias consecutivas en casa.

Mitchell Robinson consiguió 13 unidades y 10 rebotes, y Kevin Knox anotó 11 tantos.

Los Knicks no ganan desde el partido del 4 de enero contra los Lakers en Los Angeles.