Hospitalizan a Spence; volcó su auto en Dallas

Dallas.- El campeón mundial welter Errol Spence protagonizó un accidente automovilístico cuando conducía su Ferrari a gran velocidad en Dallas la madrugada de ayer y sufrió severas lesiones que no ponen en peligro su vida, dijo la Policía.

El percance ocurrió poco antes de las 3 de la mañana, cuando el vehículo de Spence cruzó la mediana, invadió el carril contrario y volcó varias veces, expulsando a Spence, que no llevaba cinturón de seguridad, dijo la Policía. Spence fue hospitalizado y colocado en la unidad de cuidados intensivos.

“Spence está despierto y reacciona a lo que se le dice; su condición es estable. No sufrió rotura de huesos ni fracturas, aunque sí algunas laceraciones faciales. Previsiblemente su recuperación será plena”, dijo ayer la familia del púgil en un comunicado.

Antes Tim Smith, vocero de la empresa promotora de Spence, Premier Boxing Champions, había dicho a The Associated Press que las lesiones del púgil “no son críticas. Sus padres están con él en el hospital”.

La Policía informó que investiga la causa del accidente, pero apuntó que el Ferrari viajaba a exceso de velocidad.

El mes pasado, el exboxeador olímpico añadió el cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo al que ya tenía de la Federación Internacional de Boxeo con una emocionante victoria por decisión dividida sobre Shawn Porter en Los Angeles.

Debido a su capacidad atlética y habilidades técnicas, Spence, que tiene foja de 26-0 con 21 nocauts, se ha convertido en uno de los boxeadores más populares y ha conseguido una serie de victorias en años recientes.