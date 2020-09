Hora de taclear

Associated Press

The New York Times

En los tranquilos minutos antes de que empiece la semana 1 de la NFL, cada equipo cree que está destinado para llegar al Super Bowl. Aunque tal vez eso no aplica para los Jaguares ni los Gigantes, eso sería cierto para la mayoría de los equipos.

Sin embargo, en esta semana no serán respondidas casi todas las preguntas relacionadas con el futbol americano, ya que usualmente en la semana 1 hay más ruido que señales, el hecho es que la temporada del 2020 está por empezar y se llevará a cabo según lo planeado, lo cual es algo emocionante para los fanáticos que han esperado ansiosamente el regreso de los deportes.

Éste es un vistazo a la Semana 1 de la NFL:

Cleveland en Baltimore

Estos equipos fueron la sorpresa más importante del 2019, aunque de maneras diferentes. Los Cafés fueron una opción novedosa para tener un éxito importante, pero fracasaron.

Los Cuervos enfrentaron cierta incertidumbre respecto a si su atípica ofensiva podría mantenerse de pie durante toda la temporada regular, pero terminó dominando y estableciendo un récord en la NFL con 3 mil 296 yardas de acarreos además de que Lamar Jackson lanzó 36 pases para anotación, liderando la Liga.

A primer vistazo, este partido no ofrecerá mucha oportunidad para que la ofensiva de los Cafés logre redimirse, aunque Football Outsiders calificó la defensa terrestre de los Cuervos como regular en términos de eficiencia durante la temporada pasada, así que, el corredor de poder Nick Chubb de Cleveland podría mantener a flote a su equipo.

El año pasado, estos equipos dividieron sus enfrentamientos, cada uno ganó uno como visitantes de una manera convincente.

Los Cuervos son favoritos.

Tampa Bay en Nueva Orleans

Los mariscales de este partido tienen acumulados un total de 151 mil 987 yardas de pases y mil 88 pases para anotación en sus famosas carreras, pero también tienen un total de 84 años entre los dos.

Aunque tanto Drew Brees de los Santos como Tom Brady, quien ahora jugará con los Bucaneros, parecieron ser las versiones de Dick Clark antes de la temporada pasada, la lesión de Brees y la edad de Brady parece que los alcanzó y está generando dudas sobre qué tan buen desempeño van a tener.

La buena noticia es que ambos tienen mucho talento a su alrededor. Brees ha sido bendecido con el corredor de poder Alvin Kamara y el receptor abierto Michael Thomas, y ahora cuenta también con Emmanuel Sanders.

Brady, después de tener problemas para encontrar a receptores confiables durante la temporada pasada en Boston, cuenta con Chris Godwin y Mike Evans, así como también con una red de seguridad gigantesca en la persona del ala cerrada Rob Gronkowski, quien salió del retiro para acompañar a su antiguo amigo.

También será un interesante enfrentamiento defensivo.

Los Santos son los favoritos.

Arizona en San Francisco

Los Cardenales fueron inconsistentes la temporada pasada, aunque jugaron de la mejor manera los dos partidos en contra de los 49ers, sin embargo, para los eventuales campeones de la Conferencia Nacional no fue fácil ganarles. Eso ocurrió antes de que Arizona contratara al receptor abierto DeAndre Hopkins, quien se unió al veterano Larry Fitzgerald, convirtiéndose en una de las duplas más intimidantes de la NFL.

Debido a que se espera que el centro de los 49ers, Weston Richburg no juegue en las primeras semanas y los receptores abiertos Deebo Samuel y Brandon Aiyuk están tratando de recuperarse de sus lesiones, son menos predecibles que lo acostumbrado.

Esas ausencias, junto con la resaca del Super Bowl, hacen que la diferencia en las anotaciones sea un poco generosa, aun en un partido que se espera que ganen.

Los Cardenales son los favoritos.

Dallas en Los Angeles

Dos de los equipos más decepcionantes de la NFL durante la temporada pasada se enfrentarán en horario estelar, mientras los buitres volarán a su alrededor para desacreditar sus actuaciones.

El problema más grande que tienen Los Angeles es el cambio de alineación. El corredor de poder Todd Gurley y el receptor abierto Brandin Cooks ya se fueron, y la defensa del equipo, aun después de agregar al esquinero Jalen Ramsey durante la temporada pasada, nunca ha logrado embonar.

Debido a que el mariscal de Dallas Dak Prescott y el corredor de poder Ezekiel Elliot están motivados para enmendar el desastre de la temporada pasada, los Vaqueros deberían iniciar la Era de McCarthy con una victoria como visitantes.

Los Vaqueros son los favoritos.

Seattle en Atlanta

El récord en casa durante la carrera de Matt Ryan es de 60-33, un hecho que parece haberse olvidado cada vez que Atlanta recibe a un contrincante difícil. Los Halcones también mejoraron varias posiciones, incluyendo la del corredor de poder, en donde esperan que Todd Gurley pueda tener una producción constante de 15 a 20 intentos por partido, aunque no esperen que pueda regresar a sus buenos tiempos.

Seattle es un equipo mejor, Russell Wilson es un mariscal más completo que Ryan y el profundo Jamal Adams fue la mejora más significativa de la temporada baja que haya tenido cualquier equipo, aunque Atlanta no debería ser nunca el no favorito en casa.

Los Halcones son favoritos.

Green Bay en Minnesota

Con todos los cambios que ha tenido Minnesota en la defensa de cara a esta temporada, el hecho de que el ala defensivo Danielle Hunter esté enlistado como cuestionable para este partido debe ser alarmante.

Si Hunter juega, los Vikingos deberían ser difíciles de vencer en casa, aun en contra de Aaron Rodgers y la ofensiva de los Empacadores. Si no juega, este enfrentamiento de rivales podría inclinarse hacia un lado rápidamente.

Los Empacadores son favoritos.

Miami en Nueva Inglaterra

Empieza una nueva era en Nueva Inglaterra con Cam Newton, quien ya fue nombrado capitán del equipo y se espera que sea el mariscal titular. Newton no ha jugado desde la semana 2 de la temporada anterior, está aprendiendo una nueva ofensiva y no ha estado al 100 por ciento físicamente en años.

Aunque tiene la motivación y un elenco que lo apoya y les gustaría poder detener a Tom Brady y al coordinador ofensivo Josh McDaniels, quien en una ocasión seleccionó en el Draft a Tim Tebow, quien básicamente es una versión menor de Newton.

Los Delfines han tenido una rivalidad con el equipo del entrenador Bill Belichick y nada les gustaría más que conseguir una victoria como visitantes, aunque eso tendrá que esperar.

Los Patriotas son los favoritos.

NY Jets en Buffalo

Los Jets estuvieron un poco mejor que lo que la mayoría de la gente se dio cuenta durante la temporada pasada –aunque los Bills estuvieron mucho mejor que lo que todos se dieron cuenta–.

La defensa de Buffalo es una de las mejores de este deporte, su ofensiva agregó al destacado receptor abierto Stefon Diggs.

Aunque jugar con un estadio vacío le quitará parte de la ventaja de jugar en casa que ha tenido ese equipo.

Buffalo podría apagar el optimismo que tenían los Jets en la pretemporada.

Los Jets son los favoritos.

Los Angeles en Cincinnati

Joe Burrow será el único mariscal novato en la semana 1, y tendrá que enfrentar a Joey Bosa, Melvin Ingram y Linval Joseph, tres de los mejores apoyadores defensivos del partido –que lo van a perseguir–.

Los Cargadores están debilitados significativamente por la lesión que terminó con la temporada del profundo Derwin James, aunque habitualmente han logrado seguir adelante sin él.

La idea de arruinarle el día a un elogiado novato también podría agregarle una motivación adicional a los Cargadores.

Los favoritos son los Cargadores.

Filadelfia en Washington

Lo más interesante del aspecto que tendrá en el campo el equipo de Washington en esta temporada podrían ser sus uniformes, aunque tienen que trabajar en la falta de un nombre para el equipo.

La alineación no está desprovista de talento y podría mejorar a medida que avance la temporada, pero por lo menos en la semana 1 no hay razón para creer que Washington pueda competir con las Águilas de Filadelfia, que han llegado a los playoffs en tres años consecutivos y en esta temporada baja mejoró su línea defensiva y secundaria y no debería tener problemas para conseguir un récord inicial de 1-0.

Las Águilas son las favoritas.

Indianapolis en Jacksonville

Los Jaguares fueron la segunda defensa menos eficiente en la NFL de la temporada pasada, de acuerdo con Football Outsiders, y en la semana 1 van a tener que encontrar la manera de eludir al guardia Quenton Nelson de los Potros, que siempre logra hacer espacio para los corredores de poder Marlon Mack y Jonathan Taylor.

Philip Rivers, el nuevo mariscal de los Potros, podría intentar realizar unos cuantos lanzamientos hacia el fondo del campo para demostrar que aún tiene poder en su brazo derecho, la defensa de Indianapolis podría mostrar su relevancia para contrarrestar a una ofensiva mediocre, logrando que este partido tenga una de las diferencias más grandes en el marcador de la semana.

Los Potros son los favoritos.

Las Vegas en Carolina

Es interesante que las Panteras no sean favoritos en casa, tomando en cuenta que el mariscal Teddy Bridgewater tuvo una sólida actuación como titular para Nueva Orleans el año pasado y el corredor de poder Christian McCaffrey es uno de los mejores de este deporte.

La verdad es que ambos equipos tienen cierto talento y muchas fallas, así que sería inteligente estar a favor del equipo de casa.

Las Panteras son favoritos.

Chicago en Detroit

¿Cómo es que los Osos anunciaron tan pronto que Mitchell Trubisky había derrotado a Nick Foles como mariscal titular? ¿Cómo es que el equipo, después de ver que Trubisky se desplomó en los últimos años, piensa que es la decisión adecuada? ¿El remodelar la defensa de los Leones para reflejar mejor las prioridades del entrenador Matt Patricia, era el paso necesario para reconstruir esta franquicia?

Este partido podría ser la respuesta a muchas de esas preguntas.

Los Osos son los favoritos.

Pittsburgh en NY Gigantes

Cada equipo necesita sentir al inicio de la temporada una sensación del desarrollo y descenso de los jugadores, pero el desequilibrio del talento entre estos equipos es el más extremo de los partidos de esta semana.

Pittsburgh casi logró llegar a los playoffs sin el mariscal Ben Roethlisberger el año pasado, y ahora, el equipo tiene de regreso a este dos veces ganador del Super Bowl.

Los Acereros empezarán la temporada en contra de un equipo que podría estar desatado debido al nuevo entrenador, pero aún tienen que demostrar cualquier cosa excepto que es un perdedor.

Los favoritos son los Acereros.

Tennessee en Denver

Denver hizo algunos buenos movimientos en la ofensiva durante la temporada baja, y parece que sus piezas están en su lugar para apoyar al mariscal Drew Lock, aunque el apoyador Von Miller tiene muchas probabilidades de que esté fuera durante la temporada, nadie debería apostarle a Denver hasta que se tenga la oportunidad de verlos jugar.

Perder a un jugador tan valioso como Miller puede unir a un equipo, aunque es muy probable que los Broncos se desinflen como un globo.

Los favoritos son los Titanes.

Para hoy

Green Bay en Minnesota

11 a.m. / 14.1, FoxSports

Indianapolis en Jacksonville, 11 a.m.

Las Vegas en Carolina

11 a.m. / 4.1

NY Jets en Buffalo, 11 a.m.

Seattle en Atlanta

11 a.m. / FoxSports 2

Filadelfia en Washington, 11 a.m.

Miami en N. Inglaterra, 11 a.m.

Cleveland en Baltimore, 11 a.m.

Chicago en Detroit, 11 a.m.

LA Cargadores en Cincinnati

2:05 p.m. / FoxSports 2

Arizona en San Francisco, 2:25 p.m.

Tampa Bay en N. Orleans

2:25 p.m. / 14.1, FoxSports

Dallas en LA Carneros

6:20 p.m. / 9.1, ESPN 2