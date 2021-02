Hora de refrendar

Agencias

Associated Press

Miami Gardens, Florida.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegó a un punto de su carrera en el que puede decidir cómo se van a hacer las cosas.

Uno de los mejores pugilistas de su generación, que se coronó campeón en cuatro categorías, y probablemente el más popular, puede darse el lujo de pasar de una división a otra sin que los organismos rectores lo despojen de sus títulos.

El mexicano, de 30 años, puede elegir también a sus rivales y no le escapa a nadie. Ahora se las verá con Avni Yildirim, un turco que no pelea desde hace dos años, pero es el retador obligado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El CMB, que reconoce a ‘Canelo’ como campeón supermediano, dijo que Yildirim es el desafiante obligado a pesar de que perdió por decisión técnica su último combate ante Anthony Dirrell.

Sea como sea, ‘Canelo’ (54-2-1, con 36 nocauts) defenderá su corona ante Yildirim (21-2, 12 nocauts) en el Hard Rock Stadium. En su último combate Álvarez se apuntó una convincente victoria por puntos ante Callum Smith el 19 de diciembre, que le dio su segundo cetro supermediano y puso fin a 13 meses de inactividad.

“Respeto a todos los boxeadores y el desafío que tengo por delante”, declaró ‘Canelo’. “Sé lo que tiene Yildirim. Es un peleador fuerte, con muchos deseos de triunfar”.

“Vine preparado para ganar, para hacer mi trabajo y seguir haciendo historia”.

Para Álvarez, ésta es una oportunidad de mostrarse en un nuevo mercado. La suya será la pelea de fondo de la primera cartelera de boxeo en el estadio de los Delfines de Miami.

“Me alegro de estar en Miami y de inaugurar una nueva sede para que haya grandes peleas”, manifestó el mexicano, quien peleó alguna vez en Miami hace 12 años, cuando apenas surgía. “Espero que sea la primera (pelea) de varias”.

Álvarez quiere mantenerse ocupado en el 2021. Su próximo compromiso podría ser una pelea unificadora con el monarca de la Organización Mundial de Boxeo Billy Joe Saunders, en mayo.

“Se habla de eso, pero no hay nada concreto”, aseguró ‘Canelo’. “Primero tengo que superar este reto y después explorar el siguiente. Pero sí, ha habido conversaciones preliminares”.

“Quiero mantenerme activo. Disfruto lo que hago, del gimnasio. El boxeo es mi vida”, manifestó. “Si todo va bien, haré cuatro peleas este año”.

Yildirim conoce a Álvarez, ya que fue sparring suyo. Asegura que no se siente fuera de forma por haber estado tanto tiempo inactivo.

“(Álvarez) Es un gran campeón. Todo el mundo lo sabe”, declaró. “Pero estoy listo para pelear por el título. Llegó mi momento”.

La del sábado será la segunda pelea que hace ‘Canelo’ desde que se desvinculó de la Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya en noviembre. Ahora lo representa la empresa Matchroom Boxing.

“Él sabe lo que podría suceder: peleas con Billy Joe Saunders, enfrentamientos de unificación”, dijo el presidente de Matchroom, Eddie Hearn. “Pero es irrelevante si no vence a Avni Yildirim. Lo que me gusta de Avni Yildirim es que viene muy subestimado a esta pelea, pero promete que vendrá con fuego en su estómago”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez Avni Yildirim

18 de julio de 1990 (30 años) Fecha de Nac. 5 de agosto de 1991 (29 años)

54-1-2 (36 KOs) Récord 21-2 (12 KOs)

57 Peleas 23

63.16 %KO 52.17

414 Rounds 132

29 de octubre de 2005 Debut 22 de marzo de 2014

Supermediano División Supermediano

Ortodoxo Estilo Ortodoxo

1.73 m / 5’8” Estatura 1.80 m / 5’11”

178 cm / 70” Alcance 178 cm / 70”

Guadalajara Lugar de Nac. Sivas

Mexicana Nacionalidad Turca

Guadalajara Residencia Estambul

8 p.m. / DAZN, ESPN, TV Azteca, Televisa

Que no se te pase

¿Cuándo será?

Hoy, 27 de febrero

¿Dónde será?

Hard Rock Stadium en Miami, Florida

¿Qué edad tienen?

30 años tiene el mexicano ‘Canelo’

29 años tiene el turco Yildirim

¿Campeonatos en juego?

3 cinturones (CMB, AMB y The Ring)

¿Qué récord tienen?

54 victorias, 1 derrota y 2 empates tiene ‘Canelo’

22 victorias y 2 derrotas tiene Yildirim

¿Quién es favorito?

20 a 1 es favorito ‘Canelo’ sobre Yildirim

Cifras clave

1 pelea tiene ‘Canelo’ en su carrera profesional en Miami

735 días han pasado desde la última vez que peleó Yildirim

414 rounds tiene ‘Canelo’ en su carrera, por 132 de Avni

20 millones de dólares se llevará ‘Canelo’ en la pelea

Dos luchadores

“Yo le ayudaba a mi papá a hacer las paletas, a hacer las nieves, y me subía a los camiones a vender paletas y estoy orgulloso de eso”

Saúl Álvarez

“Mi padre es taxista y sin el boxeo, no sé, tal vez yo habría sido taxista. O quizá podría haber tenido un padrino en Turquía o ganarme la lotería y ser rico. No sé qué habría pasado si no estuviera en el boxeo”

Avni Yildirim