Hora de playoffs en la NBA

Abarcó 174 días y precisó del uso de la mayor cantidad de jugadores en una temporada regular debido a los embates de la pandemia. El tira y afloja por el posicionamiento definitivo se prolongó hasta los últimos instantes.

Pero finalmente ha llegado la hora de la postemporada de la NBA.

Kyrie Irving puede volver a jugar en casa, beneficiado por la modificación de la normativa sobre vacunación que la ciudad de Nueva York ordenó hace unas semanas atrás y que impactará la puja por el campeonato.

Irving y los Nets de Brooklyn será anfitriones de la primera repesca este año al enfrentar a los Cavaliers de Cleveland esta noche.

Los Nets cerraron con cuatro victorias consecutivas: “tenemos que aprovechar algo de ese impulso el martes”, dijo Irving.

El duelo no quedó establecido hasta el domingo, al igual que la otra repesca de la Conferencia Este, con los Halcones de Atlanta en casa frente a los Hornets de Charlotte la noche del miércoles. El ganador de ese cruce enfrentará al derrotado de Nets-Cavaliers el viernes para determinar el oponente de Miami –el máximo cabeza de serie– en la serie de primera ronda del Este.

El triunfador del duelo Nets-Cavaliers será el séptimo preclasificado y se topará con Boston (2do cabeza de serie) en la primera ronda. Los Celtics quedaron en esa posición tras vencer a Memphis el domingo, junto a la derrota de Milwaukee ante Cleveland.

Boston repuntó tras navegar con un porcentaje por debajo de .500 a fines de enero. La reacción de los últimos tres meses alimenta la ilusión de los Celtics.

“Estamos entusiasmados”, dijo el centro dominicano Al Horford. “No veía esto como una posibilidad a mediados de enero. Nos hubiéramos conformado como el sexto o quinto. Encontrarnos en esta posición refleja la personalidad de este equipo”.

Charlotte echará de menos al delantero Gordon Hayward, confirmando el domingo su baja “por tiempo indefinido” por molestias en el pie izquierdo. Hayward debe estar con yeso al menos durante dos semanas, lo que significa que si los Hornets ganan un par de duelos del minitorneo y acceden a la postemporada, también se perdería la primera ronda.

Otros cruces

Los Bucks, reinantes campeones de la NBA, quedaron como terceros en el Este y se toparán con Chicago (6to) en la serie de primera ronda. Filadelfia (4to) chocará con Toronto (5to) en el otro duelo del Este.

En el Oeste, Golden State (3ro) abrirá ante Denver (6to). Dallas –que prende velas por Luka Doncic tras sufrir una lesión en la pantorrilla el domingo– se cruzará con Utah (5to) en la otra serie de primera ronda.

“Ojalá no sea algo serio”, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd.

Campeón anotador

Joel Embiid de Filadelfia se proclamó campeón anotador de la Liga al promediar 30.6 puntos.

El camerunés es el primer extranjero que obtiene el título. También es el primer centro que acaba como máximo anotador desde Shaquille O’Neal en 1999-2000.

Para el entrenador Doc Rivers, Embiid tiene que ser el Jugador Más Valioso de la Liga.

“No soy de hacer campañas, y no me pondrá a hacerlo ahora”, dijo Rivers. “Me parece que Joel ha acumulado méritos suficientes con su juego. De veras que sí. La gente no se fija en lo difícil que es para un centro liderar la NBA en anotación. Es mucho más fácil para los escoltas porque tienen el balón y pueden disparar cada vez que quieran”.

Otra paliza

Los Clippers de Los Angeles derrotaron 138-88 a Oklahoma City el domingo. Fue el cuarto juego de la NBA que se decidió por al menos 50 puntos esta temporada: un récord.

Para hoy

PLAY-IN

Primera ronda

Conferencia del Este

Cleveland en Brooklyn

5 pm / TNT

Conferencia Oeste

LA Clippers en Minnesota

7:30 pm / TNT