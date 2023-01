Hora de la verdad

Hoy Bravos tiene para pelearle a cualquiera, considera Hernán Cristante, director técnico del FC Juárez, y por lo mismo dice que no será sorpresa si hoy el equipo fronterizo empieza el Clausura 2023 de la Liga MX con un triunfo sobre los Pumas de la UNAM.

Juarenses y felinos se verán las caras a partir de las 11:00 am, tiempo de Juárez, sobre la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, luego de un receso de tres meses, acrecentado por la celebración del Mundial Qatar 2022.

La última vez que Bravos jugó un partido oficial de la Liga MX fue el domingo 9 de octubre, cuando fueron eliminados por Toluca en el repechaje del Apertura 2022, mientras que Pumas no lo hace desde el 30 de septiembre, cuando perdió aquí con el FC Juárez en la última jornada de la fase regular.

“No creo que tenga que ser una sorpresa. El torneo pasado no hubo un equipo que te pasara por encima, ni siquiera esa que dijeron perdimos por goleada contra Toluca. En su casa fuimos superiores en la mayoría de los aspectos, bueno, esa jerarquía que ellos tienen en algunos jugadores que pudieron adquirir hizo la diferencia. Después en juego, en situaciones, en pararse en la cancha de un rival complejo, difícil y que había marcado una tendencia en el torneo, el equipo lo hizo con toda la personalidad, entonces no creo que sea sorpresa que Bravos hoy le dé pelea a cualquiera”, declaró Cristante durante la semana previa al inicio de este torneo.

–Con el plantel que tiene Bravos, ¿cree que alcance para cumplir los objetivos de este torneo?

“Sí, sí lo creo. No solamente lo creo, estoy convencido, y no porque a mí se me ocurra, sino porque los jugadores así te lo establecen también. Hoy ves el nivel de entrega, el nivel de profesionalismo, ya estamos con las instalaciones al cien, nos costó mucho el torneo pasado, pero hay algo que el equipo nunca dejó de hacer, que fue pelear, progresar, mejorar, y este torneo se antoja igual”.

–¿Cómo responde a quienes critican por los pocos refuerzos que adquirió el equipo?

“Primero que no leo las críticas, tengo la puerta abierta como para que vengan y me pregunten, entonces normalmente hago caso omiso a las críticas, que no digo que desde cualquier punto de vista puedan tener razón o no, entonces no sé cuáles serían las críticas, por ahí que hoy el plantel es cortito, fue una de las cosas que se planificó, entonces tener un plantel corto le das más calidad al trabajo, cuando tenés más gente puedes hacer uso de muchos, pero los ánimos son diferentes, hay gente que no se prepara al cien o que no puedes atenderlo al cien, entonces eso fue parte de la planeación que se hizo desde el torneo pasado”.

–¿Qué espera de este primer partido?

“Que sea una buena batalla, va a ser un partido complejo, Pumas es un equipo que tiene una identidad, lo han reforzado muy bien. El torneo pasado no ha tenido buenos resultados, pero estaba muy fuerte, ésa es la verdad. Hoy llega un técnico nuevo, le va a meter alguna variable, o variantes, de lo que tenían el año pasado, pero es un equipo que tiene buenas individualidades, un equipo que maneja muy bien las dos áreas, en ataque y en defensa. Te digo, nosotros no vamos a llegar al cien por una falta de competencia, pero vamos a llegar muy bien, sin duda vamos a llegar muy bien”.

Para hoy

UNAM vs Bravos

Jornada 1

Liga MX, Clausura 2023

Hora: 11:00 am

Estadio Olímpico Universitario

TV: TUDN

En el Apertura 2022

Bravos

Juegos Jugados 17

Ganados 4

Empatados 7

Perdidos 6

Goles a favor 17

Goles en contra 18

Puntos 19

Lugar 11

Pumas

Juegos Jugados 17

Ganados 2

Empatados 8

Perdidos 7

Goles a favor 21

Goles en contra 31

Puntos 14

Lugar 16

Jugadores que realizaron el viaje:

Alfredo Talavera, Felipe Rodríguez, Ramón Pasquel, Adrián Mora, Carlos Salcedo, Alejandro Arribas, Maximiliano Olivera, Javier Nevarez, Alberto Acosta, Luis Rodríguez, Ventura Alvarado, Jaime Gómez, Javier Salas, Alan Medina, Mauro Lainez, Jordan Sierra, Denzell García, Jesús Dueñas, Mario Osuna, Darío Lezcano, Darwin Machís, Gabriel Fernández, José Reyes