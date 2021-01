Hora de consolidar

Cortesía

El momento para el futbolista juarense Santiago Muñoz ha llegado. El delantero del Santos Laguna considera que este Clausura 2021 puede ser su torneo de consolidación en la Liga MX, luego de que debutara en el pasado Guard1anes 2020.

“Me siento muy ilusionado, con ganas ya de que empiece. He hablado con gente del club y la idea es ésa (tener su torneo de consolidación), que me den oportunidades, que me den juego”, declaró en exclusiva para El Diario el delantero fronterizo.

El juarense y Santos Laguna tendrán su primera aparición en el Clausura 2021 hoy domingo contra Cruz Azul, partido que iniciará en punto de las 6:06 pm en el estadio Territorio Santos Modelo.

La salida del atacante Julio Furch del Santos al Atlas incrementa las posibilidades de Muñoz para obtener más minutos de juego e incluso pelear por el puesto titular con los otros delanteros del cuadro lagunero, Raúl Rivero, Ignacio Jeraldino, Eduar Preciado y Eduardo Aguirre.

“Yo me siento listo para este nuevo reto, estoy bien físicamente y listo para que me den esta oportunidad y aprovecharla”, recalcó el también subcampeón mundial con el Tri Sub-17.

El futbolista de 18 años viajó con el club lagunero a Playa del Carmen para realizar la pretemporada con miras a este Clausura 2021, ahí trabajaron durante 10 días.

“Estuvo muy dura (la pretemporada), fueron cuatro sesiones al día, pero eso nos ayudó muchísimo para mejorar en lo físico”, detalló el jugador santista.

Muñoz Robles también recordó su debut en Primera División, que fue el pasado 25 de octubre de 2020 en la jornada 15 del Guard1anes 2020, partido que Santos disputó frente al Atlético San Luis. Los Guerreros se quedaron con el triunfo 2-1; el delantero juarense ingresó de cambio al minuto 73.

“Ni podría describir lo que sentí, fue mucha satisfacción, todo el trabajo que he llevado en muchos años me dio recompensa y se me hizo realidad un sueño de tantos que tengo”, expresó el atacante.

Por último el jugador habló sobre el rival contra el que jugarán en esta primera jornada del Clausura 2021, que es Cruz Azul.

“Es un buen inicio tener un equipo así, como Cruz Azul, como rival. Sabemos que es un equipo fuerte, nos va a exigir, pero es un buen parámetro para saber cómo estará nuestro camino en el torneo”, dijo Muñoz.

Otro de los objetivos de Santiago en este 2021 es mantener su proceso con Selección Mexicana, ahora con en la categoría Sub-20, luego de su exitoso paso en Sub-17.

“Quiero sumar la mayor cantidad de minutos, quiero dar ese brinco, sea aquí (en Santos) o en donde sea, y estar listo para cualquier oportunidad que se presente en Selección”, señaló el fronterizo.

Santiago René Muñoz Robles

Edad: 18 años

Fecha de Nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg

Posición: Delantero

Equipo: Santos Laguna

Es bueno saber que…

- Santiago Muñoz debutó en Liga MX en el Guard1anes 2020 el pasado 25 de octubre en un encuentro entre Santos y Atlético San Luis en el estadio Territorio Santos Modelo por la jornada 15

- El futbolista juarense fue subcampeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de Brasil 2019, en el que perdieron la final con los anfitriones 2-1

Para hoy…

Santos vs Cruz Azul

Jornada 1 – Clausura 2021

Hora: 6:06 pm / FoxSports

Estadio: Territorio Santos Modelo