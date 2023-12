Hora de brillar

A pesar de que ninguno de los dos equipos contarán con varios de sus titulares, los Peleadores Irlandeses de Notre Dame y los Castores de Oregon State lograron generar la expectativa suficiente entre la afición fronteriza para que se agotaran los boletos y así, se viva hoy la edición 90 del juego anual de futbol americano colegial, el Tazón del Sol, bajo un marco pletórico en el Estadio Sun Bowl de El Paso.

Notre Dame, que tiene una gran base de aficionados en la ciudad paseña, llega a este duelo clasificado como el número 15 a nivel nacional, mientras que los Beavers ocupan el sitio número 21.

Oregon State representa a la Conferencia del Pac-12 y en la temporada 2023 terminó con una marca general de 8 victorias y 4 derrotas, y de 5-4 en juegos de la Conferencia.

Para los Beavers esta es su tercera aparición en el Sun Bowl. En el 2006 vencieron 39-38 a Missouri y dos años después superaron apenas 3-0 a las Panteras de Pittsburgh.

Los Peleadores Irlandeses son un equipo independiente que en el 2023 tuvo una marca general de 9 juegos ganados y 3 perdidos. Este es su segundo viaje al Tazón del Sol, donde en el 2010 superaron a los Huracanes de Miami 33-17, partido en el que registraron el récord de asistencia de este tazón con 54 mil 21 aficionados, mismo que ya no podrá ser superado, pues recientemente la capacidad del estadio se redujo a 46 mil 375.

En la línea de apuestas Notre Dame es favorito por 10.5 puntos, pero en los dos encuentros previos que tiene con los Beavers han sido derrotados.

El enfrentamiento más reciente entre estas dos escuelas se remonta al 28 de diciembre del 2004, cuando Oregon State superó a Notre Dame 38-21 en el Bank One Ballpark de Phoenix.

“Creo que es el segundo juego de tazón más viejo. Recuerdo haber crecido cuando era niño y haber oído hablar del Sun Bowl. Sé que para muchos de nosotros esta es la primera vez que estamos aquí, pero la tradición, el respeto de este juego, es algo de lo que te sientes honrado de ser parte. Una vez más, sí, hay un oponente y ese espíritu competitivo cuando dos juegos se juntan y se enfrentan, pero hay otra parte de estar aquí en El Paso como parte de este Sun Bowl que entusiasma a todo nuestro programa”, declaró Marcus Freeman, entrenador en jefe de Notre Dame, en la conferencia de prensa de este jueves.

“Es fantástico estar aquí. Ha sido una gran semana. Gracias a todos en el comité del Sun Bowl. La hospitalidad que brindaron a nuestro programa, a nuestros jugadores, a nuestras familias. Esta ha sido una gran semana para experimentar no sólo el Sun Bowl sino también la ciudad de El Paso. No podríamos estar más agradecidos de estar aquí”, agregó Freeman.

Hynson, quien ha sido entrenador de receptores abiertos y coordinador de juego aéreo, lidera a Oregon State en este juego después de que Jonathan Smith asumiera el puesto de Michigan State.

Oregon State jugará sin el ala cerrada Jack Velling y el pateador Atticus Sappington, dos más que acudieron al portal de transferencias, y el apoyador Easton Mascarenas-Arnold. El principal tacleador de OSU se está preparando para el Draft.

“No quiero decir esto de manera insensible porque amo a esos muchachos, pero ya no están aquí”, dijo Hynson. “Así que no estoy pensando en ellos en ese sentido. Tenemos otros muchachos que van a dar un paso al frente y serán mejores si se les presenta la oportunidad”.

Para hoy

90º Tony The Tiger Sun Bowl

No. 21 Oregon State (8-4) vs No. 15 Notre Dame (9-3)

12:00 pm

Estadio Sun Bowl

El Paso, TX

TV: 4.1

Oregon State Beavers

Conferencia Pac-12

Temporada 2023

Récord general 8-4

Récord conferencia 5-4

Oregon St. en el Sun Bowl (2-0)

29 de diciembre de 2006

Oregon St. 39, Missouri 38

31 de diciembre de 2008

Oregon St. 3, Pittsburgh 0

Notre Dame Fighting Irish

Independiente

Temporada 2023

Récord general 9-3

Notre Dame en el Sun Bowl (1-0)

31 de diciembre de 2010

Notre Dame 33, Miami (Florida) 17

Línea: Notre Dame es favorito por 10.5 puntos

Serie: Oregon State lidera 2-0

Enfrentamiento más reciente: Oregon State derrotó a Notre Dame 38-21 el 28 de diciembre de 2004 en el Bank One Ballpark de Phoenix

El clima

Cielo soleado

Vientos ligeros y variables

Temperatura a la hora del kickoff:

11°C (51°F)