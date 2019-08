Honrarán a Luke

Durante el partido inaugural de la temporada 2019, el equipo de futbol americano de UTEP rendirá este sábado un homenaje a Luke Laufenberg, según dio a conocer ayer el departamento atlético de la universidad paseña. Laufenberg falleció el pasado 22 de agosto a la edad de 21 años, luego de una batalla de dos años contra un raro cáncer.

Laufenberg, ala cerrada originario de Argyle, Texas, se unió a los Mineros durante las prácticas de primavera en este 2019, luego de haber jugado en el Mesa Community College en el 2017 y haber estado inactivo en todo el 2018.

“Luke Laufenberg tocó nuestros corazones y almas para siempre”, declaró el entrenador de UTEP, Dana Dimel, cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del jugador.

“Su espíritu y lucha son recordatorios de lo que significa jugar y entrenar el juego de futbol americano. Era un luchador, un campeón y una persona maravillosa. Era un joven muy talentoso que vivió su vida y dejó una gran marca en todas las personas con las que entró en contacto. Era un individuo maravilloso y no será olvidado en nuestro equipo. Nuestros estudiantes atletas aprendieron de cómo se preparó y cómo manejó la adversidad. ¡Sé que a Luke le encantaba jugar para UTEP y siempre será un Minero!”, agregó Dimel en su mensaje.

El homenaje a Laufenberg tendrá lugar entre el primer y el segundo cuarto en el partido del sábado. Se entregará una camiseta enmarcada a la familia Laufenberg. Los jugadores de UTEP llevarán calcomanías negras de ‘Luke’ en sus cascos durante la temporada 2019.

Laufenberg jugó su temporada senior en la preparatoria Argyle Liberty Christian en Argyle, Texas, donde fue nombrado Ofensivo Recién Llegado del Año en el 2016, además recibió mención honorable para el Equipo Ideal del Distrito.

En un inició eligió jugar para Texas A&M donde fue walk on, antes de continuar su carrera en el Mesa Community College, donde tuvo una participación en seis partidos, previo a ser diagnosticado con leucemia de Burkitt.