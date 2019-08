Honra al abuelo

Ciudad de México— Los consejos de legendario José Ángel “Mantequilla” Nápoles sabe que lo llevarán muy lejos.

Ángel Nápoles, nieto del mítico exmonarca welter, tiene sólo 21 años, está invicto (10-0-1, 6 KOs) en el boxeo profesional y recién ganó su primer cinturón –Juvenil Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)–.

El “Mantequillita” confiesa que con la muerte de su abuelo –el viernes a los 79 años por diversos padecimientos– ahora tendrá que cuidar más su carrera en el boxeo.

“Creo que ahora, con la partida de mi abuelo, pues me van a ver más, y creo que ahora debo enfocarme no al 100 sino al mil por ciento, y eso vamos a hacer. Me cuenta mi abuela que lo conoció acá en México y que era una buena persona, agradable, y que la gente lo seguía mucho”.

“Es algo fuerte para la familia, la partida, pero mi abuelo ya estaba sufriendo mucho y ya está en buenas manos”, expresó el joven peleador que es entrenado por Ignacio Beristáin.





¿Qué consejos te llevas de tu abuelo?

“Lo que más recuerdo, lo que me dejó más marcado, es que me dijo una vez que me disciplinara mucho, y que el 50 por ciento es la condición física, y que mueva la cintura y tenga disciplina. Me decía: si eres así vas a poder pegarle al que sea sin pretextos. Llevó 10 peleas y sin derrota, ahí vamos”.





Nápoles en billetes de lotería

“Mantequilla” Nápoles, uno de los mejores welter de la historia, fue sepultado ayer en el panteón de Dolores, una despedida a la que acudieron familiares y amigos, entre ellos excampeones de boxeo.

“Se nos fue un gran amigo”, comentó Carlos “Cañas” Zárate, quien marcó una época dominando en peso gallo.

“Era un ídolo, recuerdo que veía sus peleas cuando era niño”, apuntó Humberto “Chiquita” González, quien reinara en peso minimosca en los años 80.

“Un gran boxeador, se le va a extrañar”, comentó Rafael “Bazooka” Limón, excampeón mundial superpluma.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que hace unos días se aprobó que la Lotería Nacional honrara a Nápoles con un billete conmemorativo, homenaje que ahora será póstumo.