Honor y compromiso con la frontera

Licenciado en derecho por la UNAM, con posgrado en sistemas de enseñanza por el Tecnológico de Monterrey, fundador del Club Amigos de Basquetbol y entrenador de este deporte durante casi 50 años, José Antonio Almeida Alarcón, considera que su entronización en el Salón de la Fama del Deportista Juarense este año lo compromete y le hace sentir más responsabilidad con todas las personas con las que interactúa dentro y fuera de las canchas.

“Para mí representa lo que he dicho toda mi vida, rendirle un reconocimiento a quienes se levantan todos los días a llevar en sus carros o en sus trocas a los niños a jugar a los diferentes campos, a los entrenadores que pintan su propia cancha, a los que les llevan de comer, los que les patrocinan los uniformes, y que lo hacen por el hecho de que aman lo que hacen y que procuran que a través del deporte esta sea una ciudad mejor”, señaló Almeida.

Nacido circunstancialmente en Tijuana, desde muy niño ha radicado en Ciudad Juárez, excepto por un periodo de 19 años en los que vivió en la Ciudad de México, tiempo que considera una época muy productiva porque estuvo cerca de personas de una gran trayectoria deportiva y de las que adquirió bastantes conocimientos, mismos que ha querido compartir todos estos años con las personas que se dedican al deporte en esta ciudad, la que siempre ha considerado su tierra.

-¿Qué sintió el día que lo eligen como uno de los nuevos entronizados del Salón de la Fama?

“Pues el compromiso de seguir haciendo lo que hago durante todos los años que me resten de vida. Procurar ser un referente quizás para los entrenadores jóvenes, de que éxito antes que trabajo nada más está en el diccionario”.

-¿Le vino algún recuerdo de sus inicios como entrenador?

Cuando fundé los Amigos era una persona que lo único que quería era entretenerse en la tarde entrenando unos muchachitos en una parroquia, en la Sagrada Familia, en 1972, sin imaginarme que casi medio siglo después me iba a llevar a conseguir otra serie de logros que no han sido míos, sino de todas las personas que me han rodeado”.

Tenía apenas 22 años de edad cuando el profe Almeida, como se le conoce en el mundo deportivo, hizo su debut como entrenador, también de una manera un tanto circunstancial.

“Me tocó ir a ver jugar a unos jóvenes de la parroquia en el gimnasio del Tecnológico, que se acaba de inaugurar, y el entrenador no llegó. Y por primera vez en mi mida me animé a dirigir un equipo. Y ya de ahí lo cité al día siguiente en las canchas de la Sagrada Familia para entrenarlos y sin darme cuenta, ya se pasaron 47 años”.

Tres personas son las que consideran han jugado un papel definitivo en su vida. Su mamá, maestra de profesión y que decía que un alumno reprobado es un fracaso para el maestro y que siempre lo animó a esmerarse con cualquier muchacho que enseñara a jugar; Arturo Bastidas, que era el entrenador de la UNAM en sus épocas de estudiante y que le enseño a pensar dentro de la cancha; y el entrenador Edmundo ‘Manotas’ Márquez, quien le ayudó con el primer equipo que formaron en la Sagrada Familia.

“Fue la primera persona a la que le comenté que quería ser entrenador y me ayudó con el primer equipo que formamos en la Sagrada Familia porque era vecino de la parroquia y que siguió siendo mi amigo, mi confidente y mi mentor hasta el final de sus días”.

-Si tuviera a todos sus alumnos juntos, desde los primeros hasta los de hoy, ¿qué les diría?

“Pues dicen que aunque decir gracias no basta, les diría gracias, porque estuvieron conmigo en los momentos difíciles, sobre todo porque mi carrera no ha sido fácil, siempre ha sido de fundar centros de talentos, y ellos esté como esté el clima siempre van a entrenar y fundamentalmente porque el maestro aprende más de sus alumnos. Yo soy un afortunado de haber tenido todas esas generaciones y yo creo que dejaron ellos más en mí, que yo en ellos, entonces les diría gracias”.