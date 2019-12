Honor a una leyenda

En honor, y con la presencia del legendario basquetbolista Raúl Palma, quien le dijo no a la Selección Nacional y a los Juegos Olímpicos ‘Mexico 1968’, ayer por la mañana se develó una placa en el gimnasio municipal de El Mezquital, inmueble que desde ayer lleva su nombre como reconocimiento a la exitosa y larga trayectoria que cumplió en el ‘deporte ráfaga’, en canchas nacionales y extranjeras.

“Motivado, halagado y feliz de que en tu casa te reconozcan y más que todo hay un espacio más para desarrollar nuestro basquetbol, tenemos mucha materia prima como para dejarla ir”, comentó Palma Cano después que firmó y develó la placa que contiene datos sobre su carrera en las duelas.

“Es algo que mucha gente quisiera (que un gimnasio lleve su nombre), algo que mucha gente anhelaría y es algo que puedes presumir”, agregó.

Con una trayectoria envidiable como seleccionado nacional, Palma Cano, originario de Parral, Chihuahua, con hondas raíces en esta frontera, tocó la gloria con la Selección Mexicana en diferentes ocasiones gracias a que subió al podio con el combinado azteca en tres Juegos Panamericanos (Winnipeg 1967, Cali 1971 y México 1975).

También logró colgarse medalla en dos Juegos Centroamericanos y del Caribe (en Panamá 1970 y República Dominicana 1974).

Participó en dos Copas del Mundo de Baloncesto de la FIBA con México, en la edición de Uruguay en 1967, en la que el conjunto mexicano terminó en octavo lugar, y en Puerto Rico en 1974, cuando México culminó la competencia en noveno lugar. Además participó en el Torneo Preolímpico de Alemania en 1972.

Aunque no todo se trató de triunfos y medallas, el exdeportista de 69 años y 1.87 metros, lamenta haber renunciado a la Selección Mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de México 1968, dirigida por el coach estadounidense Lester Lane.

“Tuvimos una situación con el entrenador, sentí que no me estaban valorando, que no me estaban dando mi lugar”, explicó Palma, quien fue acompañado a la ceremonia por sus hijos Karla Mónica y Raúl; Héctor Armando estuvo ausente.

Mencionó que la decisión que tomó, de renunciar a la selección, fue consecuencia de la inexperiencia, por falta de asesoramiento, o de consejos personales, pues en ese momento contaba con 18 años.

“No tuve a alguien que me orientara en ese aspecto y fue una enseñanza muy dura, en el momento no la vimos así, pero ya con el tiempo fue una decisión que no se debió haber tomado”, señaló el deportista homenajeado.

Tras su retiro permaneció involucrado en el basquetbol como entrenador, dirigió al equipo del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y a la escuadra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; con ambos equipos asistió a Universiadas Nacionales.

En junio anterior dejó de ser coach de la UACJ, después de ocho años en el cargo, y ahora es docente en la licenciatura de Entrenamiento Deportivo en la misma institución.

Palma Cano aseguró que iniciará un proyecto enfocado a formar talentos juarenses en este deporte en el referido inmueble.