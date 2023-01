Hombre de desafíos

Apasionado del futbol, que no ve solamente como un deporte, un juego o algo meramente recreativo, Hernán Cristante recuerda en charla con El Diario su niñez en su natal Argentina, sus inicios en el futbol, su llegada a México, y si bien no se cierra a la posibilidad de dirigir en algún momento a la Selección Mexicana, sabe que es un teme complejo y por ahora prefiere el día a día como entrenador de los Bravos del FC Juárez.

Nacido el 16 de septiembre de 1969 en La Plata, Cristante comenta que tuvo una niñez muy agradable, de pocas cosas, de resolver con amigos, de estar con la familia, los abuelos, los hermanos y los primos.

“Realmente una niñez muy agradable porque podíamos andar en la bicicleta o jugar a la pelota en la calle hasta las 10 de la noche, que salía la madre a buscarnos y ya hay que ir a dormir”, comparte el director técnico del equipo juarense.

Sus primeros pasos en el futbol soccer fueron en equipos de barrio, pero que estaban bien organizados, y a los 12 ó 13 años ya realizaba viajes para jugar. Poco después, a los 14 años llegó a las inferiores de gimnasia y esgrima para jugar en Séptima División.

“Y ya hice todo mi recorrido hacia Primera. Mi primer contrato lo hice a los 19 años, debuto a los 20 en un torneo no oficial, en un triangular entre Estudiantes de La Plata también, Gimnasia que es el clásico y el Lusana de Suiza, ya después empecé a jugar. A la quinta fecha tuve una lesión y me sacó de ese torneo, pero después volví a las canchas hasta que cumplí 23 años y Toluca compra la carta, se la compra a Gimnasia y ya me vengo para México”.

–¿Por qué portero?

“Siempre fui portero, siempre me gustó ser portero. Una posición que me encantaba, veía a los porteros actuar diferente, vestirse diferente, ser diferentes. Me daba la sensación de que ellos no solamente cuidaban el arco, sino que cuidaban a su gente y eso no sé por qué pero me atrajo, me gustó, siempre me gustó, parte un poco de mi esencia, es algo que aprendí de chiquito o que vi de chiquito y lo copié, lo asumí”.

Llegar a México a principios de los 90 fue un desafío para Cristante, que confiesa que siempre le han gustado los desafíos, pues no le agrada tanto el mundo de la comodidad.

“Entonces era una nueva experiencia en mi vida, iba a tener una mejora económica, pero no era eso lo que me movía, sino la mejora profesional, el crecer, el desafío que a los 23 años puede tener una persona saliendo de su país”.

En su primer año con el equipo mexiquense, Hernán incluso pidió jugar en el equipo de reservas para poder adaptarse a la altura, después tuvo una serie de lesiones en la cabeza y decide volver a su país porque no quería estar acá en condición de extranjero calentando la banca. Regresó a Toluca un año después, pero no por mucho tiempo, pues en busca de un lugar en la selección albiceleste regresa nuevamente a Argentina, hasta que en el 98 vuelve a pasar a las filas del Toluca y de ahí ya no se movió.

–¿Le gustaría dirigir a la Selección Mexicana?

“No sé, dirigir una selección es diferente, es distinto. La Selección Mexicana tiene sus bemoles, tiene su parte compleja. Creo que a cualquier técnico le gustaría dirigir una selección, pero esa complejidad que tiene, que no es la cancha en sí, sino es argumentar por qué se convoca a alguien, darle un seguimiento, tenerlo cerca en algún momento. En algunas selecciones eso se puede hacer, en otras no, entonces no digo que no, pero me parece que hay que prepararse distinto para eso, la gestión tiene que ser diferente, entonces hoy me gusta la gestión del día a día, en la selección no es así”, concluye Cristante.

Conózcalo

Nombre: Rolando Hernán Cristante Mandarino

Cargo: Director técnico

Fecha de nac.: 16 de septiembre de 1969

Lugar de nac.: La Plata, Argentina

Edad: 53 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 92 kg