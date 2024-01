Hombre de casa

Hace 20 años, Luis Rodríguez decidió partir de esta región fronteriza para buscar emprender una carrera a nivel administrativo en el mundo del futbol, lo que lo llevó a trabajar con la Major League Soccer (MLS), con Conmebol, la UEFA y recientemente con la FIFA desde el corporativo en Zurich, Suiza.

Así, dos décadas después en las que adquirió más experiencia y con mucha ‘cancha’ recorrida como un jugador de pantalón largo, Rodríguez se dedica desde hace casi medio año a ser el cerebro en la parte del marketing de los Bravos del FC Juárez, y una de sus metas principales es generar un mayor arraigo del equipo en la afición fronteriza.

De 40 años de edad y oriundo de El Paso, Luis Rodríguez destaca la importancia de posicionar más la marca FC Juárez, no solamente en esta región, sino incluso más allá, pues comenta que en un radio de 400 millas a la redonda no existe otro equipo a nivel profesional de una máxima categoría.

-¿Qué falta para que Bravos encaje más con la ciudad?

“Hablamos de esa pregunta mucho aquí en la oficina, con gente que conocemos en la calle o en un partido o gente que nos viene a hablar de equipo. Esta ciudad tiene una historia muy interesante en lo que es el futbol profesional de Primera División, o de Primera A en ese entonces, y lo ves por generaciones.

“Al final del día Bravos tiene ocho años y medio, nacimos en mayo del 2015. En esta ciudad existe una generación muy pegada, muy nostálgica a las Cobras, que también viene de este grupo de propietarios, sigue después en Primera División Indidos. Eso dejó un arraigo muy fuerte en esta ciudad. Entonces viene Bravos y por eso el nombre de FC Juárez y Bravos viene porque no queríamos quitarle marca y mérito a esas dos otras instituciones que vivieron antes.

“Pero, ¿qué nos pasa?, el desafío está en cómo conectamos a gente que le iba a Cobras, gente que le iba a Indios, cómo los hacemos uno”.

La entrevista con Luis Rodríguez se desarrolla en su oficina ubicada en un quinto piso, desde donde él tiene una vista panorámica muy amplia hacia el norte de Ciudad Juárez y El Paso que le hace reflexionar acerca de la manera de ser del ciudadano fronterizo.

“A veces yo me siento aquí en las mañanas y veo para afuera y sí me pongo pensativo porque de alguna forma la gente que es de aquí es una gente muy cálida, con mucha entrega, mucha resiliencia, hablamos mucho de esa palabra acá, que de veras puede hacer lo que quiera en el mundo y lo hemos visto en varios ejemplos”, resalta Rodríguez.

Con la experiencia adquirida a nivel internacional, Rodríguez veía algo difícil poder regresar a su tierra, no porque no tuviera ese deseo, sino porque no veía de qué manera podría aportar aquí sus conocimientos y experiencia.

“Y llega esta oportunidad, que estoy muy agradecido con los propietarios y con el personal aquí, y de alguna forma es una oportunidad de cambiar lo que es el futbol en esta región, que nos hemos dado cuenta que la gente de aquí piensa y sabe que puede hacer lo que quiere en el mundo”.

Un aspecto que resalta Luis Rodríguez es el hecho de que el FC Juárez es el único club de Primera División en cualquier deporte en Norteamérica en un radio de 400 millas.

“Lo más cerca que tenemos es Phoenix al oeste, Torreón al Sur, Austin o Dallas al este y Denver al norte. Entonces somos un equipo de Primera División en esta región y tenemos que estar a la altura no solo de equipos de México, sino de equipos de Estados Unidos.

Para arraigar más a los Bravos en la afición fronteriza, un trabajo importante es el que se hace con los niños y con las fuerzas básicas.

“Hay un trabajo muy muy robusto en el tema de escuelas de futbol que están por sacar con Beto Valdés y el equipo deportivo, al igual con todo el tema que tenemos de fuerzas básicas con las casas club que ya las tenemos desde hace dos años, que antes no existían. Al final del día estamos apostando por la juventud en esta institución”, destaca Luis Rodríguez.

-¿Qué tan importantes son las fuerzas básicas de Bravos?

“Es la apuesta deportiva más grande que vamos a hacer por el simple hecho de cómo funciona la economía del futbol, el valor está en desarrollar y con el punto final de vender jugadores, la transferencia de jugadores. Y la forma más rentable de hacer eso es desarrollar y de alguna forma cuando vendes el margen es mucho más grande, mucho más significativo. De lo cual ese margen se reinvierte otra vez en lo que es la juventud”.