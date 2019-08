Hitos de Trout y Heaney

Arlington, Texas.- Mike Trout igualó el liderato de las Grandes Ligas con su cuadrangular 42 de la temporada –máximo de su carrera–, Andrew Heaney consiguió la mayor cantidad de ponches de su trayectoria con 14 sin dar bases por bolas durante ocho innings y los Angelinos de Los Ángeles vencieron ayer 5-1 a los Rangers de Texas en el primer juego de una doble cartelera.

Trout sacó de línea un batazo a los asientos del jardín izquierdo inmediatamente después que David Fletcher abrió el partido con sencillo ante Joe Palumbo (0-2). Fue el 10mo jonrón de Trout este año contra los Rangers, igualando el máximo en la historia de cualquier jugador contra ellos en la misma temporada.

El primer encuentro de la doble cartelera repone el duelo del 1 de julio que fue pospuesto luego que el lanzador Tyler Skaggs fue encontrado muerto en su habitación de hotel la última vez que los Angelinos jugaron en Texas. El médico forense no ha revelado una causa de la muerte de Skaggs, quien tenía 27 años.

Heaney (3-3), quien era uno de los mejores amigos de Skaggs, permitió sencillos consecutivos con un out en la primera entrada. Después el zurdo retiró a 16 bateadores en fila hasta un vuelacercas de Willie Calhoun con dos outs en el sexto capítulo, uno de apenas cuatro hits que toleró.

El venezolano Luis Rengifo bateó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio para colocar la pizarra 5-0.



Reales 1, Orioles 4

Baltimore.- El dominicano Hanser Alberto conectó un jonrón de tres carreras para romper un empate en el octavo inning, y los Orioles de Baltimore pusieron fin a una racha de ocho derrotas al vencer 4-1 a los Reales de Kansas City.

El relevista de los Reales, Jacob Barnes (1-2), otorgó dos bases por bolas mientras sacaba dos outs, antes que Alberto bateara un lanzamiento en cuenta de 1-1 hacia el bullpen de Baltimore para su octavo cuadrangular. Mientras la pelota superaba la barda, Alberto levantó su brazo derecho al aire y sonrió ampliamente mientras llegaba a segunda base.

Hunter Harvey (1-0) trabajó una octava entrada perfecta para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas y Mychal Givens sacó los tres outs en la novena para su 10mo salvamento.

Baltimore había perdido 13 de sus 14 encuentros previos, incluido el primero de la serie ante Kansas City el lunes.



Indios 2, Mets 9

Nueva York.- Michael Conforto rompió el empate con un jonrón poco después de un vergonzoso error del jardinero izquierdo de los Indios, el colombiano Óscar Mercado, y los encendidos Mets de Nueva York aplastaron 9-2 a Cleveland.

J.D. Davis también se voló la barda y Steven Matz (8-7) permitió apenas una carrera limpia en seis innings y un tercio, mientras los Mets tuvieron un inicio contundente a una estadía vital en contra de un trío de equipos con aspiraciones de postemporada. Nueva York (65-60), que comenzó la jornada a dos juegos de un lugar como comodín, mejoró su registro a 25-10 desde la pausa del Juego de Estrellas y se colocó cinco juegos por encima de .500, igualando su mejor marca de la campaña.

Pete Alonso disparó un doblete de dos anotaciones para coronar un ataque de cuatro en el séptimo episodio que amplió el margen, y el manager de los Mets, Mickey Callaway, se impuso a su antiguo jefe Terry Francona en el primer viaje de los Indios a Citi Field. Antes de aceptar el puesto en Nueva York, Callaway gozó de gran éxito durante sus cinco años como el coach de pitcheo de Cleveland bajo las órdenes de Francona.

El Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, Shane Bieber (12-6), permitió cuatro anotaciones, dos limpias, y cuatro hits en seis entradas por los Indios, que iniciaron la velada dos juegos detrás de Minnesota en la lucha por el liderato de la División Central de la Liga Americana, pero encabezan la lucha por los comodines.



Volverá Hernández a la rotación el fin de semana

St. Petersburg, Florida.- El lanzador venezolano Félix Hernández se unirá a la rotación de los Marineros de Seattle este fin de semana.

El manager Scott Servais hizo el anuncio ayer.

Hernández se ha perdido tres meses de la temporada con rigidez en el hombro derecho. El lunes lanzó poco más de tres innings para Tacoma en Triple-A en su cuarta aparición de rehabilitación, concediendo una carrera y cuatro hits, con tres bases por bola y cinco ponches.

“El comando de la bola rápida, como se esperaba, no fue tan preciso como le hubiera gustado, pero se siente sano”, dijo Servais. “Por lo tanto, se unirá a nuestra rotación el domingo”.

La última vez que el derecho de 33 años lanzó para los Marineros fue el 11 de mayo. En ocho aperturas esta temporada, ‘El Rey’ tiene marca de 1-4 con efectividad de 6.52.