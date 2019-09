Histórico kickoff

Chicago—La rivalidad más antigua en la NFL luce diferente para abrir la 100ma temporada de la NFL.

Se han invertido los papeles para los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay.

Un año después que el nuevo entrenador Matt Nagy llevó al mariscal Mitchell Trubisky y los Osos al Lambeau Field para iniciar la campaña, el guion se invirtió, con el líder de los Empacadores Aaron Rodgers y el nuevo entrenador Matt LaFleur visitando el Campo del Soldado.

“Siempre es el gran Chicago contra el pequeño Green Bay”, dijo Rodgers. “Hemos hecho lo nuestro a lo largo de los años y siempre ha sido una gran rivalidad”.

“Es una de las especiales en la historia del deporte profesional”, agregó.

Los Empacadores confían en la experiencia de Rodgers, incluso cuando están usando una nueva ofensiva por primera vez desde que asumió como titular en 2008.

“Él ya lo ha hecho, tiene muchos partidos”, dijo LaFleur de Rodgers. “Algo con lo que puedes encontrar calma es que sabes que el momento no va a ser demasiado para él. Ha jugado en muchos juegos importantes”.

Rodgers ha sido un dolor de cabeza para los Osos, a quienes ha vencido en 16 de 21 partidos. El año pasado Rodgers se sacudió un déficit de 20 puntos en la segunda mitad y una lesión en una rodilla para guiar a los Empacadores a una victoria de 24-23 sobre Khalil Mack y los Osos.

Chicago devolvió el favor en diciembre y puso fin a una racha de cinco victorias de Green Bay en la serie, para asegurarse el cetro de la división norte de la Conferencia Nacional en ruta a un récord de 12-4.

Ahora es cuestión de Rodgers usando una ofensiva que enfatizará más los acarreos y los engaños al enfrentarse a la mejor defensa de la NFL contra el juego aéreo (27 intercepciones).

“Es muy nuevo, tan diferente de lo que hemos hecho previamente”, dijo.

Los Empacadores acarrearon menos el balón que cualquier otro equipo en la NFL el año pasado y buscarán darle más acarreos al corredor Aaron Jones.

“Ahora vamos a probar contra ellos nuevas cosas con grupos y movimientos, formaciones y ajustes que no han visto de nosotros”, dijo Rodgers.

Los Osos no han revelado nada ofensivamente con los titulares, incluyendo Trubisky.

“Él ha crecido mentalmente, realmente lo ha hecho”, declaró Nagy. “Eso es lo que buscamos y ahora tenemos que hacerlo en el terreno”.