Histórica plata en futbol

Histórica medalla de plata consiguió ayer el equipo Indios de la UACJ al caer 1-0 en la gran final de futbol asociación ante los Pumas de la UNAM en la Universiada Nacional ‘UADY 2019’.

En la suma de los 90 minutos de partido que se dieron sobre la grama del estadio Olímpico Carlos Iturralde, el resultado por la mínima diferencia fue premio justo al equipo que buscó con mayor intensidad el arco contrario.

Pese a que el conjunto indígena no pudo conquistar la medalla de oro, sí escribió una página dorada en la historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al poner en la vitrina la primera presea en la disciplina de futbol asociación.

Los dirigidos por el entrenador Miguel Hernández llegaron por primera vez a una final y le otorgaron a la UACJ la única medalla que contabilizó en deportes de conjunto, en esta justa nacional que se celebró en Mérida, Yucatán.

El gol del cuadro felino se presentó al minuto 77 de acción en una desafortunada jugada del cuadro bajo de Indios, que capitalizó Diego Ortega.

Con la adquisición de esa presea de plata la UACJ pudo romper una racha de seis años en la que los equipos de conjunto no lograban una medalla.

Desde el año 2013 que la UACJ no obtenía presea en los deportes de conjunto, edición en la que las Inditas de basquetbol y el conjunto femenil de futbol bardas se agenciaron la plata en Culiacán, Sinaloa.

Los Indios llegaron a la final al imponerse 1-0 a los Borregos del Itesm Campus Monterrey, mientras que los Pumas arribaron a la disputa por el oro, tras dejar en la orilla a los Dorados de la UACH.

Ayer mismo, como único representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la disciplina de lucha universitaria, Édgar Guzmán se colgó la medalla de bronce en la categoría 79 kilogramos.

Esta fue la última competencia nacional universitaria a la que asiste el luchador juarense, ya que terminó su elegibilidad.

A la primera Universiada Nacional que asistió, como todavía no existía la lucha universitaria en la UACJ, compitió en la disciplina de judo, donde se agenció el tercer lugar por equipos.

Al siguiente año obtuvo la medalla de plata en lucha y el año pasado en el Estado de México, al igual que en esta ocasión, se adueñó del bronce.