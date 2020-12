Historia de perseverancia

Armando Vela / El Diario de El Paso

“Perseverancia” es la palabra clave en el vocabulario de Bryson Williams y que lo impulsó a tomar la decisión de salir de su ciudad natal, Fresno, California, y viajar más de mil millas rumbo al este para seguir los pasos de Rodney Terry cuando fue contratado como entrenador de los Mineros de UTEP, ya fue Terry el primero que creyó en él cuando era adolescente y que lo llevó a ser parte de los Bulldogs de la Universidad de Fresno State durante dos años.

Williams, quien se encuentra lejos de su casa en una ciudad y un estado nuevos para él, reconoce en Terry a la persona que lo ayudó a mejorar no solamente en su juego dentro de la cancha, sino incluso en su comportamiento fuera de ella.

Los sueños de jugar para la universidad de su comunidad surgieron rápidamente en el pensamiento de Williams. Elegido por Fresno Bee’s como el Jugador Ofensivo del Año de la región, Williams estaba en el patio trasero de Fresno State, y el campus estaba a solo 10 minutos en automóvil de Roosevelt.

El cuerpo técnico de los Bulldogs trabajó duro en su reclutamiento. Al frente de la búsqueda del campeón local estaba el entonces entrenador en jefe de Fresno State, Rodney Terry.

Terry no falló y se ganó el compromiso verbal de Williams desde el principio durante su segundo año de preparatoria.

Los dos se conocieron en uno de los campamentos de basquetbol de Fresno State, cuando Williams era todavía un estudiante de secundaria. En poco tiempo, Terry invitó a Williams al campus con el equipo, donde gradualmente comenzó a impresionar al cuerpo técnico y a sus futuros compañeros de equipo.

“Williams ya se había convertido en un jugador realmente bueno”, dijo el ahora entrenador en jefe de UTEP, Rodney Terry. “A medida que crecía y entraba en su último año, ya no venía ni se sentía intimidado, sino que venía y era un factor importante en los juegos informales de práctica con nuestros chicos”.

Williams decidió seguir a Terry hasta la frontera en 2018, confiado en el proceso de su entrenador para su desarrollo como jugador de basquetbol y como hombre.

“Confié en Terry para venir a un estado completamente nuevo por el simple hecho de que, para él, es más que basquetbol”, dijo Williams. “Me mejoró no solo en áreas de mi juego, sino también como hombre. Me preparó para el juego de la vida”.

Williams dijo que estuvo bajo el ala de Terry con el aspecto de un novato imprudente.

“Yo andaba con los pantalones caídos y me veía descuidado. Él siempre me decía, levántate los pantalones y ajústalos”, señaló Williams. “Él cambió mi modo y me mostró la forma correcta de ser. Para mí solo era basquetbol, no me importaba nada más”.