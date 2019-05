Hilvanan el cuarto

Cincinnati, Ohio.- Cody Bellinger pegó el último de los cuatro cuadrangulares de Los Angeles, Rich Hill ponchó a 10, su mayor cifra de la temporada, y los Dodgers sumaron su cuarto triunfo en fila ayer al blanquear 6-0 a los Rojos de Cincinnati.

Corey Seager, Joc Pederson y Max Muncy también aportaron jonrones en una de las más cómodas paradas de los Dodgers fuera de casa. Los Angeles tiene foja de 34-22 en el Great American Ball Park, la segunda mejor marca para un equipo de la Liga Nacional, apenas detrás del récord de 32-19 de los Mets.

Bellinger también pegó un doblete para mejorar su promedio de bateo a .410.

Hill (1-1) ofreció por mucho su major actuación en cuatro aperturas desde su regreso de una torcedura de rodilla derecha. El zurdo permitió un par de imparables y no dio pasaportes a lo largo de seis innings. Recetó 10 ponches por primera vez desde el 29 de junio del año pasado, cuando lo hizo ante Colorado.

Hill de paso extendió la racha de los Dodgers de sólidas aperturas. Desde el 25 de abril, su rotación registra una marca de 11-1 y efectividad de 2.19.

Los Rojos llegaron al partido con un promedio al bat de .219, que era el segundo peor de Grandes Ligas, sólo por encima de Miami. Cincinnati no logró superar otra mala apertura de Anthony DeSclafani (2-2), quien apenas duró cuatro entradas por segunda actuación consecutiva.

Cincinnati sufrió su sexta blanqueada de la temporada, la segunda mayor cantidad en las Mayores. Solamente Miami ha recibido más, con nueve.



Atléticos 7, Tigres 2

Detroit.- El dominicano Frankie Montas lanzó pelota de dos carreras hasta el noveno inning y los Atléticos de Oakland vencieron a los Tigres por 14ta ocasión consecutiva, un triunfo de 7-2 en Detroit.

Montas (5-2) tuvo la actuación más larga de su carrera al lanzar por ocho entradas y dos tercios, permitiendo cuatro imparables y ponchando a 10, la máxima cifra del derecho de 26 años. Lou Trivino ingresó de relevo y sacó el último out después que Montas recibiera un doblete productor del venezolano Miguel Cabrera.

Mark Canha y Chad Pinder pegaron cuadrangulares por los Atléticos, y Khris Davis conectó tres hits.

La racha ganadora de Oakland frente a Detroit iguala la quinta más larga en la historia de la franquicia, dos victorias menos que una seguidilla de 16 partidos sobre los Yanquis de Nueva York de 1989 a 1991.

Daniel Norris (2-2) otorgó seis carreras, siete hits y una base por bolas en cinco innings y un tercio.

Detroit ha perdido los primeros cinco compromisos de una estancia en casa de 10 juegos y ha sido superado en carreras 48-11 en ese lapso. Los Tigres no contaron con un hombre en base hasta el doblete de Cabrera al iniciar la quinta entrada.



Frena caída Orioles

Cleveland.- Dylan Bundy mantuvo a raya a la alineación de Cleveland –y dentro del parque– durante cinco innings y dos tercios, y el dominicano Jonathan Villar pegó un jonrón de tres carreras para que los Orioles de Baltimore terminaran una racha de tres derrotas al vencer 5-1 a los Indios.

Bundy (2-5) enfrió los bats de los Indios, que el jueves lograron su mayor número de carreras en la temporada con 14 en el primer choque de la serie y habían marcado 23 carreras en los últimos dos encuentros. El derecho, que batalla para impedir cuadrangulares, no aceptó una sola carrera limpia y sólo toleró tres imparables. Ponchó a siete y tuvo su máximo de lanzamientos en la campaña con 118.

Villar conectó su vuelacercas en el tercer capítulo ante su compatriota Jefry Rodríguez (1-3), mientras que Stevie Wilkerson pegó otro jonrón en el quinto para ayudar a los Orioles a ganar apenas por segunda vez en nueve juegos.

Wilkerson añadió un doble productor en el octavo episodio, Baltimore acumuló siete extra bases –dos bambinazos y cinco dobles–, su máximo de la temporada.



Sánchez, a lista de lesionados de Nacionales

Washington.- Los Nacionales de Washington enviaron al abridor Aníbal Sánchez a la lista de lesionados ayer, un día después que el venezolano sufriera una lesión de tendón de la corva izquierda.

El equipo también sacó al campocorto Trea Turner de la lista de inhabilitados por 10 días tras recuperarse de una fractura de índice derecho.

Sánchez (0-6, 5.10) fue bajado del montículo en el segundo inning en su apertura del jueves contra los Mets de Nueva York, por un esguince de tendón de la corva. El manager de los Nacionales, Dave Martinez, indicó que el derecho de 35 años pudo caminar sin sentir dolor ayer.



Padace distensión Nelson Cruz

Minneapolis.- Una distensión en su muñeca izquierda, mandó al bateador designado Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota, a la lista de lesionados de 10 días con efecto retroactivo al 14 de mayo.

El dominicano lleva promedio de .270 con siete jonrones, nueve dobles y 22 carreras remolcadas en 35 juegos esta temporada.

Para ocupar el puesto de Cruz, el equipo convocó desde Triple-A del equipo Rochester al infielder Luis Arráez.