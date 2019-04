Héroes de la noche

Autores de los goles con los que Bravos venció a Pumas para instalarse en la gran final de la Copa MX, donde el FC Juárez enfrentará al América el miércoles 10 a las 20:00 horas, Omar Pánuco y Luis López saben que la obra aún no está terminada y que la ‘cereza del pastel’ debe ser de color verde.

Originario de esta ciudad, Omar Antonio, de 17 años de edad ha tenido participación en cuatro partidos del torneo copero.

Jugó en la fase de grupos ante Puebla, y en la etapa de eliminación ante León (octavos), Veracruz (cuartos) y Pumas (final); en los tres cotejos fue titular.

“Fue una noche inolvidable, en la semifinal ante Pumas, una gran felicidad con toda mi gente, el estadio lleno. Gracias a Dios que se me dio la oportunidad de anotar y lo viví al cien, ver a todo el estadio gritando mi gol”, comentó.

Pánuco Padilla fue el autor de la primera anotación, al minuto 63 luego de una jugada que generó Mauro Fernández, quien puso un centro preciso que remató dentro del área el futbolista juarense.

“Cuando metí el gol en lo primero que pensé fue en mi familia y en todo el apoyo que nos ha brindado la afición en las buenas y en las malas”, dijo el atacante de Bravos.

Tanto Omar como Javier Nevárez han sido utilizados por el entrenador Gabriel Caballero para cumplir con la regla de menores, que establece que los equipos deben completar 180 minutos de juego obligatorios, usando la combinación de futbolistas menores que deseen.

“América es un equipo muy grande y vamos a enfrentarlo de la mejor manera, el equipo está completo y una final no se vive siempre; vamos a darle una alegría a Juárez”, expresó el dorsal 182.

Luis López por su parte se encargó de firmar la segunda anotación al minuto 84’, con lo que Bravos terminó de sepultar las esperanzas del equipo de la UNAM, que quería tener la final en casa.

“Contento por el resultado que se nos pudo dar, por el esfuerzo de mis compañeros, por pasar a la final y por el buen desempeño que tuvimos en el campo, eso fue lo importante, lo rescatable del equipo; ahora a pensar en el partido del sábado contra Atlante”, mencionó el defensa del cuadro local.

El defensa central originario de Guadalupe, Nuevo León ha estado presente en cinco juegos de Copa; dos en la fase de eliminación, ante León y Pumas. “No apostaban por nosotros, pero siempre estuvimos al pie del cañón, con la boca calladita y ganando los partidos. Ahora viene una final contra América, algo que muchos deseaban y para la afición será algo increíble”, señaló López.