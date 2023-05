Hermanos Reyes conquistan la carrera ‘Vamos a ver por Ellos’

Los hermanos Moisés y Ana Gisela Reyes fueron los triunfadores de la segunda edición de la carrera ‘Vamos a ver por Ellos’, que al mismo tiempo correspondió a la tercera etapa del Circuito Atlético Pedestre Municipal y que se corrió ayer en el área de Campos Elíseos. La carrera tuvo un trayecto recreativo de tres kilómetros y uno competitivo de 9 km.

De 19 años de edad, Moisés Alejandro Reyes Morales cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 28 minutos y 28 segundos, seguido muy de cerca por Francisco Corona, que cronometró 28:35. El tercer lugar en la rama varonil fue para Alejandro González con 29:12.

Ana Gisela cubrió la distancia de nueve kilómetros en 31 minutos y 18 segundos para lograr su primer triunfo en el Circuito Atlético de este año, luego de dos segundos lugares consecutivos. El segundo lugar en la rama femenil fue para Gladys Durán con 32:19 y el tercero para Julieta Méndez con 33:12.

Me siento bien, satisfecho con lo que se logró hoy. No era lo esperado, veníamos a entrenar, pero pues ya con el clima y la motivación de toda la gente se nos dio correr bien, declaró Moisés minutos después de haber conseguido la victoria.

“Feliz de que yo y mi hermana estemos aquí con los triunfos y dando lo mejor de mi familia, de todos los entrenamientos que seguimos haciendo y motivando a la gente a que siga corriendo”, añadió Moisés.

En relación al duelo final que tuvo con Francisco Corona, Moisés dijo que no lo esperaba, pues él realmente venía a entrenar, pero la motivación de poder ganar lo impulsaron a pelear en los últimos metros por la victoria.

Su hermana Ana Gisela dijo sentirse más fuerte que nunca y consideró que a ella le vino bien que no haya habido carreras del Circuito en poco más de un mes.

“Creo que esto de haber parado como un ratito, o sea, que no hubo carreras tan cercanas, me ayudó mucho para el entrenamiento. Creo que la ejecución de la carrera estuvo muy muy padre y pues ahí traemos a las rivales atrás, ahí las traemos bien pegaditas, creo que se andan recuperando las muchachas y pues me sentí excelente en la carrera, me ejecuté bien”, comentó Ana Gisela.

“Bien, estuvo agradable, lo que influyó un poquito fue el sol, pero bien gracias a Dios se disfrutó, que es lo más importante”, dijo por su parte Francisco Corona.

“Sí, estuvo reñido, pues compitiendo con uno de los mejores talentos de aquí de Juárez, que son los Reyes, en este caso fue el Moi, y pues muy contento de pelear al tú por tú con él. La ventaja de él es la juventud, y realmente es impresionante ver al talento juarense que cada vez tiene mejor nivel”, añadió Corona.