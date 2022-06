Hermanos Jones realizan con éxito partido de softbol con causa

Después de haber planeado y presentado desde hace dos años, finalmente los hermanos paseños Aaron y Alvin Jones llevaron a cabo el viernes por la noche en el Southwest University Park el partido de softbol a beneficio de la fundación A&A All the Way Foundation, que ellos mismos dirigen.

Aaron, corredor de los Empacadores de Green Bay, y Alvin estuvieron acompañados por celebridades de la NBA, la NFL, la MLB y El Paso.

Todas las ganancias del evento se destinaron a la organización benéfica de los hermanos, que ayuda a familias de militares y niños en El Paso y Green Bay, Wisconsin.

El juego fue presentado originalmente en el 2020, pero tardó dos años en desarrollarse, luego de haber sido cancelado también el año pasado al no ajustarse los tiempos de Aaron Jones. El corredor paseño egresado de la Burges High School y de los Mineros de UTEP señaló que tuvo esta idea después de haber participado en un juego similar con sus compañeros de Green Bay.

“Pensamos que sería una buena idea hacerlo aquí y es algo que El Paso no ha tenido antes. Sólo trato de involucrar a la comunidad para que puedan ver algunas celebridades y traer a algunos muchachos a El Paso”, dijo Aaron Jones.

La lista de celebridades que atendieron la invitación de los hermanos Jones y estuvieron presentes en el juego incluye a los exjugadores de la MLB Omar Quintanilla y Cody Decker; el escolta de los Denver Nuggets, Bryn Forbes; los jugadores de la NFL Dexter Williams, Eric Tomlinson, Jamaal Williams, Nik Needham, Deshon Elliott y Kylin Hill; y los exjugadores de la NFL con vínculos en El Paso o UTEP, John Skelton y Quintin Demps.

“El Paso significa mucho para nosotros y cada vez que podemos retribuir es nuestra primera prioridad. Estamos contentos de estar aquí y tener este evento”, dijo Alvin Jones.