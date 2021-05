Hermanos Jones posponen partido de softbol en El Paso para 2022

Cortesía

Debido a conflictos de programación, la realización del partido de softbol a beneficio de la Fundación A&A All The Way se pospuso para el 2022, dio a conocer la propia fundación creada por los gemelos paseños Aaron y Alvin Jones.

Aaron es corredor de los Empacadores de Green Bay, equipo con el que jugará su quinta temporada. Alvin llegó a estar en el equipo de prácticas de los Cuervos de Baltimore, pero fue cortado luego de sufrir una lesión, y recientemente estuvo en un mini campo de entrenamiento con los ‘cabeza de queso’.

Hace poco más de una semana, los Empacadores anunciaron que las fechas de entrenamiento de la temporada baja para el equipo incluían el 4 de junio, día que se había programado el juego softbal a beneficio de A&A All The Way en el Southwest University Park y que contaría con la presencia de jugadores y ex jugadores de la NFL y del beisbol profesional, entre ellos Kenny Clark, liniero defensivo de Green Bay.

“Las responsabilidades de Aaron Jones con la organización de los Empacadores y sus compañeros de equipo deben ser lo primero”, menciona el comunicado difundido por la fundación que el año pasado crearon los hermanos Jones.

Dados los horarios de los jugadores y del estadio, no se pudo encontrar una fecha en este año para reagendar este evento. Quienes hayan comprado boletos recibirán el reembolso completo.

“Queremos agradecer a la comunidad de El Paso por su apoyo y a Southwest University Park y a nuestros socios de eventos por su flexibilidad. ¡Sepan que estamos ansiosos por unirnos a usted en 2022!”, termina el comunicado de la fundación.

Para mayores informes, los interesados pueden visitar la página de preguntas frecuentes: A&A Charity Softball Game - A & A All The Way (aaalltheway.org).