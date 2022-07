Hermanas de oro

Además de compartir la misma sangre, las hermanas Paulina y Paula Acosta comparten el gusto por el basquetbol, deporte en el que recientemente ganaron medallas de oro con selecciones de Chihuahua en diferentes torneos. Ana Paulina compitió en los Juegos Nacionales Conade en Culiacán, Sinaloa, y Ana Paula en el nacional de Ademeba en San Luis Potosí.

“Fue algo muy padre, fue una experiencia totalmente nueva, conocí a personas y el ganar el oro fue algo chido porque nunca había ganado el oro y dije ‘pues por algo fue’”, comentó la mayor de las hermanas, Paulina, que el próximo 2 de agosto cumplirá 17 años.

“Muy orgullosa de mí y feliz obviamente, pues muchas quisieran ganar algo así y es algo inolvidable más que todo”, agregó Paulina, quien jugó bajo la dirección de la entrenadora Karen Fuentes.

Paulina cumple también un proceso como seleccionada nacional juvenil y ha estado concentrada en la Ciudad de México.

“Ha sido una experiencia muy padre, yo decía ‘pues cómo voy a llegar ahí, si son las 12 mejores’, y luego yo nunca había jugado nacionales, pero un día me llega la carta y ya fue cuando me enteré que una coach nos había recomendado con el head coach, dije ‘pues qué padre, si una maestra muy destacada aquí en Juárez me recomendó es por algo’”.

–¿Cuál es tu mensaje para los niños y jóvenes que practican, o quieren practicar algún deporte?

“Ahora sí que no todo es lo que parece, o sea, tú dices ‘no, pues no creo’, pero en realidad sí puedes hacer las cosas. Cuando tú te lo propones obviamente lo puedes lograr, pero eso lleva una responsabilidad, no es cualquier cosa hacerlo, es ir a un nutriólogo, preparador físico, terapias, estar entrenando el doble que tus compañeras”, responde Paulina, quien pasó el quinto semestre en el Cobach 19.

Para Ana Paula, el triunfo fue como un regalo adelantado, pues este miércoles cumple 15 años de edad.

“Yo fui al Nacional de Ademeba en San Luis Potosí, ganamos el oro, le ganamos a Nuevo León. Mi experiencia fue muy bonita, conocí a niñas que en mi vida había conocido, hice muy buenas amistades de todos los estados, conviví muy bien con mi equipo, unas muy buenas amistades hice en ese viaje”, compartió la menor de las hermanas, que este martes tendrá su graduación de secundaria, seguirá sus estudios en el Bachilleres 19 y después quiere estudiar Criminología.

–Además del basqutbol, ¿han practicado otros deportes?

“Mi papá nos dio a escoger deportes, pero pues nos gustó el básquet. Lo que hicimos fue ballet y jugamos tochito con mis papás, pero dijimos ‘no, el básquet’ y ya nos quedamos en el básquet, pero fuimos bailarinas por un tiempo y judo, para agarrar fuerza más que nada”, responde Ana Paula.

–¿Cómo es su relación de hermanas?

“Obviamente como otros hermanos nos peleamos por cualquier tontería, pero adentro de la cancha somos un muy buen equipo y afuera también somos muy buen equipo, pero sí nos entendemos un poquito mejor adentro de la cancha que afuera”, dice Ana Paula.

“Igual es muy difícil cuando una se va, por ejemplo yo duro 15 días sin verla o duro el mes completo o dos, porque llego allá, luego vuelvo, luego a Chihuahua, que tengo que entrenar, que voy acá, luego vuelvo y luego voy a un torneo y que no sé qué, pues es difícil, igual es difícil estar sin tu familia, más que todo porque es la que te está apoyando siempre”, agrega Paulina, que todavía no decide si estudiar Nutrición o Educación.

Conózcalas

Nombre: Ana Paulina Acosta Miller

Fecha de nac.: 2 de agosto de 2005

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 65 kg

Nombre: Ana Paula Acosta Miller

Fecha de nac.: 6 de julio de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 60 kg