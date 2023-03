Henry Q gana el Mine That Bird Derby; Fincher hace historia

En un día en el que el entrenador líder Todd Fincher hizo historia una vez más en el hipódromo de Sunland Park, al ganar en los cuatro stakes que se corrieron este martes, el invasor del sur de California, Henry Q se llevó el Mine That Bird Derby, con bolsa de 100 mil dólares.

Henry Q, de Del Mar Group, dio un gran salto de ganador inaugural a ganador de stakes, con un puntaje impresionante en la edición número 22 del Mine That Bird Derby, segunda y última carrera en el camino hacia el Sunland Derby, Grado III con bolsa de 500 md, que se correrá el domingo 26 de marzo.

Entrenado por Todd Fincher y montado por Edwin Maldonado, Henry Q controló el ritmo desde el principio, y logró una larga ventaja en la recta final después de la primera media milla en 46.92 segundos. Esa ventaja creció en y alrededor de la curva más lejana cuando el hijo de Blame logró una victoria por 14 y tres cuartos de cuerpo en un rápido tiempo final de un minuto, 41.52 segundos, menos de un segundo del récord de pista para una milla y 1/16 establecido por Rebranded en 2015.

Henry Q rompió su maiden en la tercera salida de su carrera en Santa Anita Park el pasado 4 de febrero. La victoria del martes es la segunda de cuatro aperturas en su carrera y aumenta sus ganancias a casi 92 mil dólares.

Favorito 4 a 5, Henry Q devolvió $3.60 dólares a sus apostadores ganadores. Giroovin, con la monta del jockey Felipe Valdez, entró en segundo lugar. Wild On Ice terminó tercero con Malmo completando los cuatro primeros clasificados. El favorito de la línea matutina, How Did He Do That, fue borrado más temprano en el día.

Si Henry Q opta por participar en el Sunland Derby el 26 de marzo, Fincher buscaría su segunda victoria en el evento. Fincher ganó el Sunland Derby en 2018 con Runaway Ghost.

Flying Connection, hija de Nyquist y, superó a sus rivales y obtuvo una victoria dominante en la 17ª edición del Island Fashion Stakes con bolsa de 75 md. Thruthestorm, hijo de Attila’s Storm, fue el ganador del Red Hedeman Mile con bolsa de 100 mil dólares, y Cheese Tray, también hijo de Attila’s Storm y propiedad de los paseños J. Kirk y Judy Robison ganó el Albert and Henry Dominguez Memorial Handicap de 100 mil dólares. Todos ellos entrenados por Fincher.