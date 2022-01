He jugado con homosexuales: Patrice Evra

Ciudad de México— El exjugador Patrice Evra afirmó en el futbol ser homosexual sigue siendo un tabú, al grado de que si alguien lo expone puede ver terminada su carrera.

"En el futbol, si dices que eres gay, se acabó", dijo frances en una entrevista a Le Parisien respecto a su experiencia en las canchas con el tema.

"Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a una persona para que hablara al equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron en esa conversación, 'va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, tiene que salir del club'.

"En ese momento dije, '¡que se calle todo el mundo!'. ¿Te lo imaginas? He jugado con jugadores que eran homosexuales... Uno a uno, se abrieron a mí porque tienen miedo de hablar de ello de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales", expresó el ex jugador del Manchester United y West Ham en Inglaterra.

Evra habló también de cuando fue abusado de adolescente.

"Tenía 13 años y me quedé con ese peso toda mi vida. Cuando tenía 24 y todavía jugaba con el AS Mónaco, la policía me llamó y me dijo 'señor Evra, ¿este hombre le ha tocado?'. He dicho no. Me sentí como un cobarde. Yo estaba avergonzado", sostuvo.