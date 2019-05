Monterrey, NL.- Dolido por la eliminación, pero dispuesto a levantarse rápido tras quedar fuera en el Clásico es como se expresó ayer el presidente de los Rayados, Duilio Davino.

“Nos vamos con ese sinsabor de no haber metido el gol, pero situaciones de gol tuvimos muchas. Esto es futbol, al final pasa el que hace las anotaciones, en este caso el que queda mejor en la tabla.

“Es importante y hay que pensar en quedar lo más alto en la tabla, nosotros así pasamos en cuartos y así pasó Tigres en cuartos y en semis y después estoy muy orgulloso de cómo el equipo se entregó y la actuación de Nahuel fue sobresaliente, esto no es de merecer, hay que hacer los goles y Monterrey no los hizo y por eso nos quedamos afuera”, dijo Davino.

El directivo albiazul respaldó el trabajo del técnico Diego Alonso y argumentó que su proyecto cada vez estará más sólido.

“Nos duele perder, más que a nadie, pero hay que aceptar la derrota, levantarse rápido y trabajar. Vivimos de esto, mi caso desde hace 25 años, estoy acostumbrado a ganar y perder, perdí más veces de las que gané y así es el futbol. Sí son fracasos, hay que levantarse y buscar el éxito nuevamente, Diego (Alonso) lo mismo estaba muy golpeado por haber perdido, pero a la vez tranquilos y orgullosos del esfuerzo, el proyecto va bien y siento que va a estar mejor”, comentó.



Rompen filas los Rayados

Los Rayados rompieron filas ayer en El Barrial tras la eliminación de la Liga ante los Tigres en semifinales.

Tras una charla con el cuerpo técnico y jugadores, el Monterrey salió de vacaciones y regresará hasta el 17 de junio.

Tras pruebas médicas y físicas en la ciudad, los Rayados harán pretemporada de playa en la Riviera Maya y después jugarán dos partidos amistosos en Estados Unidos los primeros días de julio.

Para el siguiente semestre, Rayados jugará el Torneo Apertura 2019, la Copa MX y el Mundial de Clubes, torneo del que conocerán sede y fechas en el mes de junio.

Sobre la llegada o salida de jugadores, el presidente del equipo, Duilio Davino, manifestó que ya comenzaron a planificar el semestre y sobre el caso de Celso Ortiz, a quien se le terminó su contrato, el directivo dijo que ya están en pláticas para renovarlo.