Hay que lamer las heridas: Diego Mejía

Hay que lamer las heridas y prepararnos para el torneo mexicano, declaró Diego Mejía, entrenador de los Bravos del FC Juárez, después de haber sido goleados por LAFC 7-1 y eliminados de la Leagues Cup el miércoles por la noche.

La derrota significó la primera de la oncena juarense tomando en cuenta desde el arranque del Apertura 2023 de la Liga MX, donde suman tres juegos sin perder, así como los dos primeros duelos que disputó en la Leagues Cup con saldo de un empate y una derrota.

“Sin duda sabíamos que iba a llegar el día de tener nuestra primera derrota, sin duda no esperábamos que fuera de esta manera, es una derrota que duele muchísimo por la afición, por los jugadores, pero bueno, es futbol”, dijo Mejía en la conferencia de prensa posterior al partido ante LAFC.

“Hoy nos toca vivirlo de esta manera, como lo dije en otras entrevistas, a este equipo el resultado no lo define, no éramos ni tan buenos con el invicto que teníamos en tantos partidos ni tan malos como lo que pasó hoy. Y bueno, no queda otra más que lamer las heridas y enfocarnos en lo que viene, que es el torneo mexicano”, agregó el estratega de los Bravos.

–¿Qué les deja haber jugado este torneo?

“Sin duda era ya muy motivante el primer torneo internacional de Juárez y el hecho de que hayamos podido acceder a la siguiente etapa para nosotros era algo muy muy importante, no que este partido no lo fuera, al contrario, planteamos el partido para desde nuestras armas pelear, la realidad es que hoy intentamos todo, no salió nada y ellos con la jerarquía que tienen sus jugadores nos cobraron cada uno de los errores que nosotros cometimos”.

De regreso al Apertura 2023 de la Liga MX, en espera de que se defina la fecha del partido de la Jornada 4 contra las Chivas de Guadalajara, Mejía dijo que por lo pronto los jugadores se merecen un descanso por todo lo que vivieron no solamente ahorita, sino desde el inicio del torneo.

“Fuimos el equipo que inició primero la pretemporada, hoy llevamos más de 10 días fuera de la ciudad prácticamente jugando y recuperando, habría que ver cómo está el calendario de Liga MX para saber cuándo enfrentamos nuestro próximo partido, ya que estaba en stand-by y no había una fecha ya determinada”.