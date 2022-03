Hay que entender que esto es un deporte: Marcos Mauro

“Hay que entender que esto es un deporte”, dijo el defensa de los Bravos, Marcos Mauro, como un exhorto hacia la afición futbolera para que asistan al estadio a pasar de un buen momento y disfrutar en familia y con amigos las dos o tres horas que estén ahí.

Mañana, Bravos recibe a los Rojinegros del Atlas en partido de la Jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX, una semana después de los hechos de violencia que se presentaron en el Estadio La Corregidora en el partido entre Gallos Blancos y el Atlas.

“Yo creo que lo que vimos el sábado pasado es un acontecimiento muy triste, que hay que condenarlo, y bueno yo principalmente y particularmente espero que no vuelva a pasar. Y espero que esta medida ayude más que nada a eso, a limitar e intentar que dejen de existir estos acontecimientos y que podamos mejorar y hacer del futbol y del deporte un lugar familiar y que la gente pueda disfrutar más que nada”, declaró ayer el jugador argentino.

Mauro resaltó que se tiene que entender que esto es un deporte, que en la Liga MX hay 18 equipos y cada semana los 18 buscan ganar su respectivo encuentro, pero no todos van a poder hacerlo.

“Tenemos que entender que vamos a ganar, vamos a empatar y vamos a perder. Y nuestra semana no puede ir en pos de la frustración o del éxito, o la excitación de haber ganado, perdido o empatado el partido”.

El defensa de 31 años de edad comentó que cuando llegó a esta ciudad pudo ver algunos partidos desde fuera de la cancha porque todavía no estaba al ritmo de sus compañeros y lo que vio fue un ambiente muy sano, de gente que va al estadio a disfrutar, vio a muchas familias que van a pasar dos o tres horas con sus amigos, a disfrutar en familia, a ver un espectáculo y a apoyar al equipo de su ciudad.

“Es lo que yo vi, yo vi que la gente acá alienta al equipo, obviamente cuando el equipo no despliega un buen juego también nota su frustración, pero nada más que eso, no vi en ningún momento ningún caso de violencia ni vi nada que pueda, digamos, hacerme pensar que no estoy en un lugar seguro, todo lo contrario, vi un ambiente muy familiar.

“Esto es un deporte, que tenemos que disfrutar en familia e intentar eso, seguir disfrutando este deporte porque es un deporte muy bonito que no podemos mancharlo por situaciones como las que vivimos el fin de semana pasado”.