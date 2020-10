¡Hay público otra vez!

Agencias

Con la intención de que el galope no termine en naufragio, los Bravos de Juárez visitan esta noche a FC Mazatlán, en partido de vida o muerte para seguir en la lucha de un boleto al repechaje del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, que después de 215 días de nueva cuenta abre sus puertas a los aficionados.

El Gobierno de Sinaloa permitió que, después de siete meses de que la Liga MX no realizaba un partido a puerta abierta por la propagación del Covid-19, el choque entre los dos equipos más noveles del máximo circuito contara con la presencia de 3 mil 500 personas en las gradas.

“Ahora será difícil, porque vuelves a sentir eso que no se sentía. Somos profesionales y hemos estado preparados desde hace años para afrontar partidos con gente y no tendría que haber diferencia”, mencionó el entrenador Gabriel Caballero para ESPN.

El timonel señaló que el equipo tendrá que volver a acostumbrarse a jugar con público en las gradas y con la presión que esto significa luego de que la Liga MX aceptara el regreso de la afición a algunos inmuebles.

“Saber y sentir el grito de la afición es bueno. Pero no se deja la preocupación, queremos que no haya contagios y no haya algún problema”, externó el director técnico de Bravos.

Caballero mencionó que el hecho de que las gradas estuvieran vacías durante 13 jornadas del Torneo Guard1anes 2020, provocó que su equipo sintiera los encuentros como si fueran prácticas.

“Todos queríamos que esto pasara, pero la preocupación estará latente en que no pase a mayores y todo se pueda controlar como se tiene pensado. Debemos animarnos a avanzar de alguna manera con las precauciones necesarias”, dijo el estratega.

Éste será el primer enfrentamiento entre Bravos y FC Mazatlán, que estrena técnico en la figura de Tomás Boy, quien llega en sustitución de Francisco Palencia.

Luego de 13 fechas disputadas, Bravos se encuentra en el lugar 12 de la tabla general, es decir, se mantiene dentro de la zona de reclasificación.

La escuadra que dirige Gabriel Caballero llegó a 14 puntos después del empate con los Tuzos del Pachuca. Registra tres triunfos, cinco empates y cinco descalabros.

Mazatlán por su parte está en el penúltimo lugar (17) con una suma de 10 unidades.

Por la cantidad de puntos que hasta el momento tiene el equipo juarense y por los 12 que quedan en disputa, a lo máximo que aspira llegar es a 26 unidades, siempre y cuando gane los cuatro encuentros que le restan.

A liguilla clasificarán 12 equipos: los cuatro primeros lugares avanzan de forma directa a cuartos de final; los otros ocho equipos irán a una fase de eliminación directa para determinar los otros cuatro que avanzan.

Tome nota…

Qué: Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

Quiénes: Mazatlán vs. Bravos

Cuándo: Hoy, viernes 16 de octubre

Dónde: Estadio Mazatlán

Con la presencia de 3 mil 500 personas en las gradas

Hora: 8:30 de la noche

Transmisión: TV Azteca

Cuerpo arbitral:

Fernando Hernández – Árbitro central

Christian Kiabek – Asistente 1

Alejandro Ayala – Asistente 2

Andrés Esquivel – Cuarto árbitro

Frente a frente…

Mazatlán

13

Partidos jugados

2

Victorias

4

Empates

7

Derrotas

15

Goles a favor

23

Goles en contra

-8

Diferencia de goles

10

Puntos

Bravos

13

Partidos jugados

3

Victorias

5

Empates

5

Derrotas

11

Goles a favor

14

Goles en contra

-3

Diferencia de goles

14

Puntos