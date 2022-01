‘¡Hay Alex Landa para rato!’

“¡Hay Alex para rato!”, declaró ayer en esta frontera el chihuahuense Alejandro Landa, de 33 años de edad, al recordar la experiencia que vivió durante 12 días el mes pasado en Guatemala y que culminaron de la mejor manera para él, al haber obtenido el título de campeón mundial de racquetbol.

Desde el 2019 Landa, decidió representar a Estados Unidos, luego de que siendo campeón nacional la Federación Mexicana de este deporte lo cortó para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

“Era una meta que nos pusimos al representar a Estados Unidos, pero ya saben que felizmente siempre represento a Chihuahua y a Ciudad Juárez, que me han visto crecer y siempre me han brindado su apoyo a pesar de la decisión que tomé en ese entonces. Este triunfo también es para toda la gente de aquí de Ciudad Juárez que siempre me apoya. Orgullosamente juarense y así seguiremos”, comentó el campeón mundial.

La próxima semana Landa estará en Atlanta para tomar parte en el Tour de los Profesionales, donde se topará con muchos jugadores jóvenes y en donde buscará volver al número uno.

“Espero un tour bien complicado, la verdad los últimos años siempre ha sido complicado, jugadores jóvenes que vienen empujando, con hambre, pues yo ya me considero un poquito veterano, pero todavía con muchas ganas y con muy buen nivel para no dejarme vencer y que no me quiten mi lugar”.

–¿Todavía hay Alex para rato?

“Todavía hay Alex para rato, todavía hay Alex para rato si la salud nos sigue dando; por ahí hemos batallado un poquito con pocas lesiones, no nos han impedido mucho, pero pues como dicen: después de los 30 ya es diferente. Pero todavía hay Alex para rato si Dios quiere”.

Además del Tour Profesional, posiblemente este año se vuelva a realizar un Mundial, debido a que en el 2020 no se llevó a cabo.

“Todavía no está cien por ciento confirmado, pero ya que en el 2020 no hubo y el Mundial es cada dos años, entonces para que se empareje a lo mejor este año también hay Mundial. Y pues tratar de recuperar el número uno del Tour Profesional, que por ahí en el 2019 conseguimos, esa es una de las metas y si hay Mundial ser campeones mundiales otra vez”, comentó Landa.

Alex recordó que en el Mundial el juego más difícil fue el de la semifinal contra Conrado Moscoso, que tuvo que definir en tres sets para lograr el pase a la final.

“La final no fue nada fácil contra Costa Rica (Andrés Acuña), pero logramos el objetivo. Ya me había enfrentado varias veces a ese jugador, entonces sabía más o menos la estrategia a seguir”.

–¿Cuál es tu consejo para los jóvenes racquetbolistas que vienen detrás de ti?

“Pues el consejo que siempre doy cuando me preguntan: todo está en la dedicación y en las ganas que le eches a lo que te dedicas, no es un proceso fácil. Dedicarte a cualquier deporte profesional requiere de mucha constancia, de mucha disciplina, y si lo hacen, si lo siguen, las cosas se consiguen, nada es fácil, pero todo está en la mente, en el esfuerzo y en las ganas que le echen al deporte”.

Conózcalo

Nombre: Alejandro Landa

Disicplina: Racquetbol

Fecha de nac.: 20 de marzo de 1988

Lugar de nac.: Chihuahua, Chihuahua

Edad: 33 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Campeón mundial en Guatemala 2021