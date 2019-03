Harper estará listo

Clearwater, Florida—Bryce Harper va a necesitar algo de tiempo para acostumbrarse a que ahora es pelotero de los Filis.

Harper participó ayer en su primer entrenamiento con los Filis de Filadelfia en el Spectrum Field.

Salió del túnel que comunica el clubhouse con el terreno a pocos minutos de las 10 de la mañana vistiendo una camisa azul de los Filis y usando la gorra hacia atrás. Se estiró, tiró algunas pelotas, tomó práctica de bateo y capturó algunos elevados en los jardines, al igual que el resto de sus compañeros que no viajaron a Fort Myers para jugar contra los Mellizos.

Harper, que acaba de firmar un contrato por 13 años y US$330 millones, tiene tan sólo 25 días para prepararse antes de que los Filis abran la campaña contra los Bravos en Citizens Bank Park.

Aseguró que estará listo para ese día, pero admitió que sintió algunas mariposas en el estómago el domingo.

“Cada vez que uno llega a una situación nueva, sea en el beisbol o en cualquier trabajo, estás un poco nervioso y emocionado”, dijo.

“Yo pienso que me tomará un tiempo acostumbrarme, a mí y a mi familia. Yo sé que hice ese comentario ayer sobre Washington, que quería darle un título a “D.C.”. Pero es que eso es lo que traté de hacer por siete años. Así que esto será nuevo y diferente”.

¿Acaso no escucharon lo que le pasó a Harper cuando lo presentaron los Filis el sábado en rueda de prensa?

Harper dijo, “Quiero traer un título de vuelta a D.C.”.

Harper se recuperó rápidamente del error, diciendo “Quiero estar en Broad Street en un bote o lo que sea, un autobús, cualquier cosa, y tener el trofeo en mis manos. Porque de eso se trata todo”.

“Me quedé como ‘Oh, hombre’”, dijo Harper. “Como dije, me va tomar algún tiempo, seguro, pero eso es parte de todo esto. Cuando estás desde los 17 hasta los 25 años en una organización y tratas de hacer todo lo que puedes para ganar para esa organización y darles un título, te van a pasar esas cosas. Eso es parte del proceso, pero ahora soy jugador de los Filis y estoy muy emocionado con eso”, dijo.

Harper, quien de acuerdo al manager Gabe Kapler podría debutar el próximo sábado como bateador designado, dijo que probablemente necesite unos 45 viajes al plato para estar listo para el Día Inaugural.

“Me voy a tomar mi tiempo”, aseguró Harper. “No me quiero apurar. Pero voy a estar listo para el Día Inaugural el 28 de marzo. Sólo quiero tomarme las cosas día a día y cuando me toque jugar, jugaré. Es mi swing, así que trataré de tomar tantas prácticas de bateo en vivo como pueda para prepararme para los juegos. Lo que quiero es ver lanzamientos. Quiero ver eso, ver cómo rota la pelota e ir viendo cómo me siento”.