Harper, en blanco

Filadelfia— Bryce Harper se ponchó dos veces vistiendo zapatillas verdes del Phanatic en su debut con los Filis de Filadelfia, quienes no resintieron la improductividad de su nuevo astro de 330 millones de dólares y abrieron la campaña arrollando 10-4 a los Bravos de Atlanta.

Harper hizo una reverencia ante los miles de aficionados que le brindaron una ovación de pie.

Toda la ciudad esperaba ansiosamente el primer encuentro de Harper desde que firmó el contrato por 13 temporadas, que fugazmente fue el pacto más alto del beisbol.



Zimmermann,

perfecto hasta la 7ma

Toronto— Jordan Zimmermann tuvo una labor perfecta hasta el séptimo inning, pero hizo falta un jonrón de dos carreras de Christian Stewart en el décimo para que los Tigres de Detroit vencieran el jueves 2-0 a los Azulejos de Toronto en el juego inaugural de la campaña.

Zimmermann, quien lanzó un juego sin hit por Washington en el último día de la campaña regular de 2014, se quedó cerca de emular una proeza conseguida hace casi 80 años.



Keller luce y Reales

vencen a Medias Blancas

Kansas City— Brad Keller lanzó pelota de dos hits durante siete episodios en blanco, Adalberto Mondesí aportó un par de tripletes y los Reales de Kansas City vencieron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Eloy Jiménez se fue de 3-0 con una empujada en su debut dentro de las Grandes Ligas, por Chicago, luego de firmar un contrato por seis años y 43 millones de dólares un récord para un pelotero bajo control del club y que no había aparecido en un solo duelo de las Mayores.



Con 2 jonrones

de Báez, Cachorros

apalean 12-4 a Rangers

Arlington, Texas— Javier Báez pegó un par de cuadrangulares, Jon Lester ganó por primera vez en sus últimas cinco aperturas en día inaugural y los Cachorros de Chicago iniciaron la temporada apaleando el jueves 12-4 a Texas, con lo que arruinaron el debut de Chris Woodward como el nuevo manager de los Rangers.



Machado no conecta hit

San Diego—Manny Machado se fue sin hit en su primer juego con los Padres, mientras que Fernando Tatis Jr aportó dos sencillos el jueves, en su debut dentro de las mayores, una victoria de San Diego por 2-0 sobre los Gigantes de San Francisco.



Rojos remontan

Cininnati— Un jonrón de tres carreras de Derek Dietrich en la parte baja del séptimo inning generó la remontada de unos renovados Rojos en el triunfo del jueves por 5-3 ante los Piratas de Pittsburgh, un arranque alentador para un equipo de Cincinnati que busca ceder el sótano.

En su primer juego bajo las órdenes del manager David Bell, los Rojos contaron con grandes actuaciones de dos peloteros firmados el mes pasado para roles de suplente.



Rockies vencen a Marlines

Miami— Kyle Freeland toleró dos hits y una carrera en siete innings, durante lo que fue su primera apertura de un juego inaugural de la campaña, y los Rockies de Colorado doblegaron el jueves 6-3 a los Marlins de Miami.

Freeland (1-0), quien tuvo una campaña de despunte en 2018, con 17 triunfos, retiró a sus primeros 11 adversarios, antes de que el dominicano Starlin Castro le conectara una línea de sencillo. El otro imparable que el zurdo permitió fue un jonrón del emergente J.T. Riddle en la apertura del sexto capítulo.



Yanquis derrotan 7-2 a

Orioles

Nueva York— Luke Voit despachó un jonrón en el primer episodio, Masahiro Tanaka finalmente se apuntó la victoria en su cuarta apertura en un día inaugural y los Yanquis de Nueva York pusieron en marcha su temporada con una victoria el jueves por 7-2 ante los Orioles de Baltimore.

Voit la sacó para producir tres carreras ante Andrew Cashner (0-1), y Greg Bird añadió un jonrón solitario en el octavo, los primeros grandes batazos de Nueva York al año siguiente tras fijar un récord de 267 en una campaña de 100 victorias.



Canó jonronea con Mets

Washington— En un día en el que Jacob deGrom recetó 10 ponches en seis innings en blanco y Max Scherzer sacó a 12 por la vía de los strikes, Robinson Canó debutó a los grande con los Mets de Nueva York al decidir el resultado con un jonrón, un sencillo remolcador y una astuto tiro al plato.



Verlander supera a Snell

St. Petersburg— Justin Verlander superó a Blake Snell en el duelo de lanzadores y los Astros de Houston comenzaron la campaña venciendo el jueves 5-1 a los Rays de Tampa Bay.

La pulseada Snell-Verlander constituyó un encuentro entre el ganador del último Cy Young y el segundo en la votación, una rareza en el juego inaugural de la temporada.