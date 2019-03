Harper adolorido; no juega en exhibición

Clearwater, Florida.- Bryce Harper no jugó ayer en el partido de exhibición de los Filis de Filadelfia contra los Astros de Houston, sintiéndose “un poco adolorido”, un día después de ser golpeado por un lanzamiento en el tobillo derecho.

El piloto Gabe Kapler señaló que no teme que Harper no esté listo para el primer partido de la campaña el 28 de marzo, contra los Bravos de Atlanta. Harper, que recientemente firmó un contrato de 330 millones de dólares por 13 años, concordó con su manager.

“En estos momentos, no”, dijo Harper. “Si lo pensase así probablemente se los diría. Realmente no”.

Las radiografías dieron resultado negativo y Harper será evaluado día por día. Fue golpeado por una recta de 96 millas por hora del lanzador novato de Toronto Trent Thornton en el sexto inning de un partido el viernes.

Harper está de 5-0 en 10 viajes al plato esta primavera.

“Es bien importante volver a la acción y sumar los turnos al bat que necesito”, dijo Harper. “Pero hay que ser prudente. Prefiero estar bien físicamente que tomar mis turnos”.