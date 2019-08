Harán realidad ‘Field of Dreams’

Grandes Ligas lo va a construir –y los Medias Blancas y los Yanquis irán a Iowa.

Los Medias Blancas de Chicago enfrentarán a los Yanquis de Nueva York el próximo verano, justo en el lugar del este de Iowa donde la película ‘Field of Dreams’ fue filmada, anunció MLB ayer. El partido está programado para el 13 de agosto en Dyersville, que se encuentra a unos 322 kilómetros (200 millas) al oeste de Chicago.

Un estadio temporal para 8 mil aficionados será construido para que sea la sede del primer partido de Grandes Ligas que se dispute en Iowa.

“Siendo un deporte que se enorgullece de su historia que vincula generaciones, Grandes Ligas se entusiasma por llevar un partido de temporada regular al sitio de ‘Field of Dreams’”, declaró el comisionado Rob Manfred. “Esperamos celebrar el perdurable mensaje de la película respecto a la manera en que el beisbol une a las personas en este maizal especial en Iowa”.

Un video tuiteado por MLB muestra a la estrella de los Yanquis Aaron Judge preguntándole a Ray Kinsella, el personaje interpretado por Kevin Costner en la cinta de 1989, si él está en el cielo. Costner responde con una de las frases más icónicas de la película –‘No, es Iowa’– y Judge asiente con la cabeza antes de regresar trotando al maizal detrás de los jardines.

En medio de un maizal será creado un camino por el que los aficionados llegarán al estadio. Dará al sitio donde el personaje de Costner creó un campo de beisbol en un sembradío después que una voz misteriosa le aseguraba, “Si lo construyes, vendrán”.



Luce Sale y poncha a 13

Boston.- Chris Sale enderezó el rumbo y ponchó a 13 al lanzar pelota de dos hits en ocho innings, Sam Travis disparó un jonrón de dos carreras y los Medias Rojas de Boston derrotaron ayer 3-0 a los Angelinos de Los Angeles.

Sale (6-11) había permitido 14 carreras en nueve innings durante sus dos aperturas previas, ambas ante los Yanquis de Nueva York. Dominó a los Angelinos en su 13ra salida de doble dígitos en ponches esta campaña.

Travis la desapareció ante el abridor Dillon Peters por el jardín central, luego que J.D. Martínez dio un sencillo para abrir el segundo inning. El venezolano Sandy León aportó un jonrón solitario ante Peters al abrir el quinto.

Los Medias Rojas habían perdido nueve de 10 juegos, sin incluir el duelo del miércoles ante los Reales que fue suspendido en el 10mo inning con el marcador empatado 4-4. Boston inició la jornada seis juegos detrás del segundo comodín de la Liga Americana.

Mike Trout, la estrella de los Angelinos, se fue de 4-1 con tres ponches, un día después de cumplir 28 años. Los Angelinos se han rezagado 12 juegos y medio de la zona de comodines en la Americana, y sufrieron su séptima derrota seguida, su peor racha de la temporada.



Yanquis 12, Azulejos 6

Toronto.- El colombiano Gio Urshela disparó un par de jonrones por segundo juego consecutivo y los Yanquis de Nueva York le ganaron un duelo de bateo al novato Bo Bichette y a los Azulejos de Toronto por 12-6 para extender a nueve su racha de victorias.

Se trata de la mejor racha de los Yanquis en la campaña.

Los Yanquis han conectado una cifra récord de 19 jonrones en los últimos cuatro juegos, incluyendo al menos cinco en cada victoria de su barrida de tres partidos en Baltimore esta semana. Mike Tauchman también jonroneó.

Urshela bateó sendos jonrones de dos carreras en el primer y tercer innings. Tauchman también la sacó con un compañero en los senderos dentro de un racimo de seis carreras en el tercero.

Los Yanquis han disparado jonrones en 12 juegos seguidos, dando dos o más en siete consecutivos. Nueva York es el mejor equipo de la Americana (51-7) cuando dispara dos o más cuadrangulares esta temporada.

Jugando en Toronto por primera vez, Bichette se convirtió en el primer jugador en la historia que conecta doble en nueve seguidos. También jonroneó para quedar con una cifra inédita de 13 extrabases en sus primeros 11 juegos en las Mayores. Bichette es el primer novato con un hit de extrabases en nueve seguidos desde Ted Williams en 1939, según STATS.

El dominicano Domingo Germán (15-2) lanzó cinco innings para ganar su sexta decisión seguida para Nueva York. El derecho toleró cuatro carreras, tres limpias, y ocho hits.

Ambos jonrones de Urshela fueron ante el zurdo Thomas Pannone (2-5), quien igualó su peor salida al permitir siete carreras en 2 1/3 innings.

El mexicano Luis Cessa lanzó los últimos tres innings para su primer salvado.



Evita Torres lista de lesionados

Baltimore.- Los Yanquis de Nueva York asumieron una estrategia precavida ante la desconcertante lesión que afecta al venezolano Gleyber Torres.

Torres fue a un hospital el domingo para ser atendido de un problema que afecta la zona abdominal. El infielder recibió tratamiento y medicamento, proclamó sentirse bien y se desempeñó como bateador designado de Nueva York el lunes contra los Orioles.

Fue titular el martes en la segunda base, pero fue sacado durante el tercer inning, con algo que el equipo describió como “dolor en la zona abdominal”.

Torres se sometió a una serie de pruebas el miércoles en Nueva York, y los resultados fueron lo suficientemente positivos para mantenerlo fuera de la lista de lesionados.

“Todo salió bien”, dijo el manager Aaron Boone el miércoles. “Lo examinaron de nuevo por hernias y distensiones, y todo resultó negativo. Así que lo vemos (como una lesión) día a día”.

Boone esperaba que Torres se uniera al equipo la noche del miércoles antes que los Yanquis se dirijan a Toronto.

“Está optimista y se siente bien”, dijo Boone.

El infielder venezolano Thairo Estrada estuvo en el camerino de los Yanquis, presumiblemente en caso que Torres fuera colocado en la lista de lesionados.

“Veremos dónde estamos cada día”, dijo Boone. “Si no mejora y decidimos que necesitamos el lugar extra, entonces haremos algo”.