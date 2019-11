Harán Mini Camp

Los Centauros de Ciudad Juárez arrancarán este lunes el Mini Camp 2019 con el objetivo de conformar su roster definitivo para encarar la temporada 2020 de la Liga de Futbol Americano de México (FAM).

Será la última oportunidad para los prospectos que desean formar parte de la escuadra fronteriza, pues además de los jugadores que ya realizaron el primer tryout el pasado 2 de noviembre, también podrán presentarse jugadores que no pudieron asistir a las primeras pruebas.

Los horarios del Mini Camp serán de lunes a viernes de nueve a once de la noche en el estadio 20 de noviembre y estarán a cargo de Juan Soto, coordinador ofensivo del equipo, además de Roberto Platero y Ricardo González, preparadores físicos de los Centauros, pues aún no se designa al entrenador en jefe de la escuadra fronteriza.

“A todos los que se presentaron en el primer tryout se les ofreció un entrenamiento de gimnasio de un mes y en este tercer tryout tratarán de demostrar sus habilidades en el campo”, comentó el coach González.

El Mini Camp finalizará el sábado 14 de diciembre con un scrimmage, o partido de exhibición, entre los jugadores que estuvieron presentes en el Mini Camp, aunque el horario y sede para el cierre de esta serie de entrenamientos aún no están definidos.

“El 14, que es el cierre, se definirían a los jugadores con los que se va a trabajar para la próxima temporada”, explicó el preparador físico.

Los jugadores deberán presentarse a este Mini Camp con su propio equipo para poder participar, pues a mayoría de los ejercicios serán cuestiones tácticas y técnicas dentro del terreno de juego, además de contar con mayoría de edad, sin importar la nacionalidad.

El año anterior también se realizó un Mini Camp para conformar el roster final de la primera temporada del equipo.

“Hay un poco más de nivel el que se va a presentar en este Mini Camp en relación al del año pasado. Son gente que ya viene un poco más preparada y sí hay una expectativa muy alta”, comentó el coach González.

La entrada para este Mini Camp será gratuita para el público, además, el equipo juarense buscará ayudar a la comunidad con una recolección de juguetes, ropa y cobijas para el Albergue Centro Victoria (Hogar de niños vida en Jesús), por lo que extendieron la invitación a la sociedad fronteriza para sumarse a esta causa, pues se recibirán los donativos a partir del 9 al 14 de diciembre en el horario del Mini Camp.

La Liga de Futbol Americano de México anunció hace algunos días a los siete equipos que disputará la temporada 2020. Además de los Centauros estarán los Caudillos de Chihuahua, los Titanes de la Ciudad de México, los Bulldogs de Naucalpan, los Tequileros de Jalisco, los Rojos de Lindavista y los Marlins de Los Cabos.