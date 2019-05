Harán análisis en UACJ

Aunque se dijo orgullosa por los resultados obtenidos en la pasada Universiada Nacional, en la que la UACJ terminó en el décimo lugar general con un total de 24 medallas, Rocío Ramírez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles, también dejó en claro que se sentarán a platicar con los entrenadores de aquellas disciplinas en las que los resultados no fueron los que esperaban.

“Yo creo que es tiempo de replantearnos la metodología con nuestros entrenadores para buscar mejores resultados el próximo año”, declaró Ramírez ayer en entrevista.

-¿Cómo califica la participación de la UACJ en esta reciente Universiada Nacional?

“Muy buena, estamos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros entrenadores, por nuestros atletas, quedamos en el décimo lugar del medallero, tuvimos cinco oros, ocho platas y 11 bronces, en total tuvimos 24 medallas. El año pasado tuvimos 22 medallas y también estuvimos en el décimo lugar del medallero, entonces yo creo que se refrenda el trabajo de nuestros deportistas y tenemos también varios atletas a mundiales, estamos en espera de las noticias de otros que también seguramente van a clasificar, entonces pues nos sentimos muy entusiasmados y muy satisfechos con el trabajo realizado.

-¿Saben quiénes van a ir a la Universiada Mundial en Nápoles?

“Tenemos hasta ahorita a Uziel Muñoz, pero estamos en espera de revisar otros”.

-¿Qué le gustó y qué no le gustó de la participación en general de la UACJ en esta Universiada?

“Bueno, tuvimos medallas en varias disciplinas, me gustó nuestro trabajo en el deporte individual, creo que somos referentes en los deportes individuales. En deportes en conjunto, aun cuando creo que nos falta mucho, también destaco que es la primera vez desde el 2013 que tenemos una medalla en equipos, estuvimos a punto de ganar el oro, quedamos plata en soccer y ya teníamos varios años que estábamos a punto, a punto y no se concretaba, entonces yo destaco eso, que ya tenemos una medalla en un deporte de conjunto y yo espero que el próximo año vengan muchas más”.

-En particular el basquetbol en sus dos ramas quedó a deber, ¿qué piensa de eso?

“Necesitamos trabajar más en el basquetbol, necesitamos reforzar nuestros equipos y, bueno, también nosotros esperábamos mejores resultados en el voleibol porque estamos en la Liga Mexicana de Voleibol, entonces yo creo que es tiempo de replantearnos la metodología con nuestros entrenadores, pues para buscar mejores resultados el próximo año”.

-¿Cómo mejorar ese décimo lugar?

“Tenemos mucho trabajo que realizar, vamos a platicar con los entrenadores, hay muchas disciplinas en las que somos líderes, por ejemplo tenemos el taekwondo, tenemos el judo, tenemos el atletismo por supuesto, entonces en esas disciplinas seguir trabajando e involucrar a más alumnos y en las que nos faltan de obtener una medalla, pues platicar con los entrenadores y hacer un plan de trabajo para lograr mejores resultados”.

-Con base en los resultados, sobre todo en aquellos deportes que no fueron satisfactorios, ¿ha pensado que es tiempo de hacer cambios en los entrenadores?

“Bueno, es una parte que tenemos que evaluar, hay que evaluarlo con la subdirección del deporte y seguramente vamos a tomar algunas acciones en respuesta de los resultados obtenidos en la Universiada”.